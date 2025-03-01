Ramazan film iklimi olamaz mı?

Ramazan, yeni bir duygu iklimi olarak ruhumuzu tazelemek için geldi. Bütün bir yılın yorgunluğunu, yılgınlığını, pişmanlığını üzerimizden atıp kendimize dönmek için ilme yönelmek gerek. Çağımızın en diri ilim alanlarından biri olarak tabir etmek gerektiğini düşündüğümüz sinema ise Ramazan’da hepimiz için destekleyici bir şifa kaynağı olabilir. Sanatın ruhumuzu dinginleştiren, duygumuzu sadeleştiren etkisi Ramazan ile bir araya gelince ne kadar da tamamlayıcı oluyor… O halde bu dört haftaya sığdıracağınız, sadece bu aya değil ömrünüze kıymet katacak bazı filmleri listenize almanızı ve Ramazan boyunca izlemenizi tavsiye edeceğiz.

Büyük Yolculuk

Babasını hac yolculuğuna çıkaran bir gencin izinde kuşak çatışması ve Avrupa’da yaşayan ikinci kuşak Müslüman göçmenin çıkmazlarını anlatan filmin yönetmeni İsmail Faruki… baba-oğul ile birlikte ruh yolculuğu yaptığımız film, Ramazan’ın manasını hakkıyla taşıyan ender yapımlardan…

Çağrı

Sadece Ramazan’ın değil bütün zamanların vazgeçilmez yapımlarından olan Mustafa Akkad filmi… Allah’ın Resulü’nün savaşlarla hicret arasındaki mücadelesini anlatan filmin müziklerini

özellikle tavsiye ediyoruz…

Kertenkele

İronik bir komedi filmi… İşlemediği bir suç yüzünden hapishaneye düşen hırsız Rıza’nın hikayesi… Bir rol olarak din adamı olan Rıza ile birlikte sarsıcı ve komik bir sorgulamayı yaşıyoruz…

Mimozalar

Cezayir’de yaşayan İspanyol sinemacı Oliver Laxe, Mimozalar’da western izleri taşıyan esrarengiz bir yolculuk sunuyor. Çarpıcı bir hikaye… Hasta ve yaşlı bir şeyhin son arzusu akrabalarının yanına gömülmektir. Ancak yolda hayatını kaybedince birkaç adam cenazesini bu şehre götürme görevini üstlenir ve dokunaklı hikaye yürür…

Cennetin Rengi

Görme engelli bir çocuk ile ondan vazgeçmeyi aklından geçiren babasının hikayesi… Yönetmen Mecid Mecidi… Kur’an’da geçen “Allah’ın boyası” ifadesini sarsıcı şekilde baba-oğul ve insan-doğa denkleminde ele alan filmi izlememek bir eksikliktir…

Kelebekler Sonsuza Uçar

Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanmış utanılası bir olay… İdam edilen İskilipli Atıf Hoca’nın çarpıcı hikayesinin Mesut Uçakan filme aldı. Çok uzak olmayan bir zamanda Anadolu coğrafyasında neler yaşandığını anlamak için mutlaka izlenmeli…

Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi

Hz. Peygamber’in çocukluk dönemine odaklanan film Türkiye’de tartışmalara yok açmıştı. Kimileri izlenmemeli gerektiğini söylemişti. Karşılığını da buldu. Ülkemizde gişesi düşük oldu. Oysa bu bir haksızlıktı. Gayet nahif, dokunaklı ve sağlıklı bir filmdi. Yönetmeni Mecid Mecidi…

5 Kırık Kamera

Ramazan’da da ve özellikle Ramazan’da Filistin’i unutmamak gerek… Bir belgesel olarak fazlasıyla çarpıcı… Filistin’de kameralarıyla işgale ve direnişe şahitlik eden Emad Burnat’ın unutulmaz hikayesi… Zulüm 7 Ekim’de başlamadığını ve böyle giderse de devam edeceğini gösteren unutulmaz bir eser…







