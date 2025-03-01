Suriye’de özgür Ramazan

13 yılın ardından özgür Humus’ta Ramazan’ı karşılamanın kelimelerle tarif edilemeyecek duygular yaşattığını belirten Yaser Salmon, “Şehrin sokaklarında ezan seslerini yeniden duymak, sevdiklerimizle iftar sofralarında buluşmak ve güven içinde oruç tutmak büyük bir nimet. Bu Ramazan sadece bir ibadet ayı değil, aynı zamanda yeniden doğuşun, birlikteliğin ve vatan sevgisinin bir sembolü. Humus’un bu mübarek ayda ruhunu geri kazandığını görmek, tarif edilemez bir sevinç ve iç huzuru veriyor. Bu yıl Ramazan, Humus halkı için özel bir anlam taşıyor. Yıllar süren acı ve sıkıntının ardından şehir yeniden hayata dönüyor. İnsanlar eski geleneklerini canlandırıyor, sokaklar süsleniyor, pazarlar hareketleniyor ve Ramazan sofralarının mis gibi kokusu her yere yayılıyor” şeklinde konuştu. Hem büyük bir sevinç hem de derin bir şükran duygusu içinde olduğunu söyleyen Nurhan Can da şunları söyledi: “Sonunda, korkusuz bir şekilde, ailemizin yanında bu mübarek ayı yaşayabileceğiz. İnsanlar bir araya geliyor, ibadetlerini yapıyor, yardımlaşıyor. Ramazan’ın ruhu tekrar canlanıyor. Emevi Camii sadece bir cami değil, Suriye’nin ve tarihimizin bir simgesi. Yıllar sonra orada namaz kılmak, Ramazan’ın atmosferini hissetmek inanılmaz duygu."