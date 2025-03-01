Suriye’de özgür Ramazan

Özgürleşen Suriye'de Ramazan ruhu yeniden yeşerdi. Çarşı-pazar hareketlenirken sokaklar süslendi. Suriyeliler Emevi Camii’nde kılınan ilk teravih namazının mutluğunu yaşadı. Sevdikleriyle iftar sofralarında yeniden buluşacak olmanın heyecanını yaşayan Yaser Salmon, “Bu Ramazan yeniden doğuşun, birlikteliğin ve vatan sevgisinin bir sembolü oldu" dedi.
61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla, özgürleşen, Suriye’de, Ramazan coşkuyla karşılandı. Geçmişin acılarını geride bırakıp kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştiren Ramazan, Suriye halkı için adeta bir iyileşme simgesi.
HEM ÖZGÜRLÜĞÜN HEM RAMAZAN'IN SEVİNCİ
13 yılın ardından özgür Humus’ta Ramazan’ı karşılamanın kelimelerle tarif edilemeyecek duygular yaşattığını belirten Yaser Salmon, “Şehrin sokaklarında ezan seslerini yeniden duymak, sevdiklerimizle iftar sofralarında buluşmak ve güven içinde oruç tutmak büyük bir nimet. Bu Ramazan sadece bir ibadet ayı değil, aynı zamanda yeniden doğuşun, birlikteliğin ve vatan sevgisinin bir sembolü. Humus’un bu mübarek ayda ruhunu geri kazandığını görmek, tarif edilemez bir sevinç ve iç huzuru veriyor. Bu yıl Ramazan, Humus halkı için özel bir anlam taşıyor. Yıllar süren acı ve sıkıntının ardından şehir yeniden hayata dönüyor. İnsanlar eski geleneklerini canlandırıyor, sokaklar süsleniyor, pazarlar hareketleniyor ve Ramazan sofralarının mis gibi kokusu her yere yayılıyor” şeklinde konuştu. Hem büyük bir sevinç hem de derin bir şükran duygusu içinde olduğunu söyleyen Nurhan Can da şunları söyledi: “Sonunda, korkusuz bir şekilde, ailemizin yanında bu mübarek ayı yaşayabileceğiz. İnsanlar bir araya geliyor, ibadetlerini yapıyor, yardımlaşıyor. Ramazan’ın ruhu tekrar canlanıyor. Emevi Camii sadece bir cami değil, Suriye’nin ve tarihimizin bir simgesi. Yıllar sonra orada namaz kılmak, Ramazan’ın atmosferini hissetmek inanılmaz duygu."
BİRBİRİMİZLE YARDIMLAŞALIM
Özgürlüğe kavuşmalarının hayal gibi olduğunu belirten Can, “Ramazan sadece oruç ayı değil, aynı zamanda merhamet, dayanışma ve barış ayıdır. İnsanlar birbirlerine yardım etmeyi unutmasın. Özellikle savaş bölgelerinde yaşayanlar için elimizden geleni yapmamız gerekiyor” dedi.
Emevi Camii'nde teravih mutluluğu
- Suriye'de Ramazan atmosferini ilk defa bu kadar huzurla yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, Emevi Camii'nde ilk teravih namazı kılmanın da mutlu-luğunu yaşadı. Özgür olarak ilk teravih namazını kılacakları için çok mutlu olduklarını ifade eden Yaser Salmon, “Yıllar sonra Emevi Camii'nde teravih namazı kılmak, Suriye tarihinin önemli bir dönüm noktasıdır. Bu mübarek ayda tüm dünyaya mesajım, birbirimize sırt çevirmek yerine el ele verelim, nefreti yaymak yerine sevgiyi büyütelim. Çünkü gerçek zafer, güçte değil; insanın sevgi ve barış dolu bir dünya inşa edebilmesindedir” ifadelerini kullandı.