Çocuklar için Ramazan bir şenlik

İlk orucunu tutmak için 8-9 yaşlarında kararlı bir şekilde hazırlanan Ayşe Taçar, Adana’nın kavurucu sıcağında yaşadığı zorlukları şu sözlerle dile getiriyor: «Evvelki oruç tutma girişimlerimde başarısız olmuştum ama suç bende değildi; Adana’nın sıcağındaydı. ‹Bu kez tutacağım› demiştim. Babamdan alacağım övgüyü ve armağanı hayal ediyordum, hem de Allah beni daha çok sevecek diye seviniyordum. Sahura kalktım; zaten hiç uyumamıştım ki. Ezan okununca tükürüğümü bile yutmamıştım, o kadar emindim. Ancak uzun, sıcak günün tam ortasında gelen bayılma hissine yenik düştüm. Dolaptan aşırdığım yiyecekleri ekmek arasına katık edip evin arka bahçesinde toprakla ilgileniyor gibi yaparak hızlıca yedim. Tabii bir şişe soğuk suyu da ihmal etmedim.” Taçar, kitabın yazım sürecine dair ise duygularını şu sözlerle paylaşıyor: “Bir Ramazan akşamı, içimde çocukluğumdaki Ramazanlara dair anılar seyrettim. Bu anıları tortop edip öpmek, saklamak istedim. Bu anıların hikayesini yazmaya acıktım ve susadım, bir oruçlu gibi. Baş kahramanın adını da ‘Daima oruçlu’ anlamına gelen ‘Saim’ koydum. Çünkü çocuklar daima ibadet halindedir; kalpleri ve gözleri göğe ve göksel olana dönüktür. Dünyaya henüz teşrif ettikleri için, yağmur gibi onların da Allah ile ahdi tazedir.” Taçar, hikâyeyi kaleme alırken, Gazze’de şehit düşen çocukları da düşündüğünü belirtiyor. Taçar, “Gazze’deki şehit çocuklar, Rim’de dünyada ve dünya nimetlerine daima oruçlulardı. Onlara tekne orucu hakkı tanınmamıştı. Şehit düştüler ve Allah’ın en güzel ikramına kavuştular. Hikâyemi yazarken bunları düşünüyordum” diyor. “Oruç, belki de bir çocuğun anlamakta en zorlandığı ibadetler arasında fakat bir çocuk için manevi anlamda en güzel anılar da çoğu zaman, Ramazanlarda. Ramazan’ın tüm ruhani ve hissi anları çocuğa nüfuz ediyor ve çocuk bu yüzden oruç tutmak istiyor” ifadelerini kullanan Taçar, “Dışarıdaki bu şölen, bu tatlı telaş, birlik, içinde de tekrarlansın istiyor. Bir nevi, re play tuşu. Çocuk, o manevi müziği hep işitmek istediği için oruç tutmayı arzular. Kimse bir çocuğa orucu anlatmasa bile, bir çocuk Hayy bin Yakzan’ın Allah’ı bulması gibi dünyayı, insanları inceleyip sorgulayarak nihayetinde fıtri olan o kavrayış ile oruca yönelecektir. Ben de bunu yaptım. Çocuğa bilgi vermedim, oruç budur, farzdır gibi öğretme amacına kalkışmadım. Sevgiyle hissettirmek istedim. Kitabım, şen ve huzurlu bir Ramazan günü olsun istedim. Çocuk esasında bu hikâye ile şunu sindiriyor kalbine: Allah, ben ibadet edemesem, ibadetimi eksik veya hatalı yapsam da benimle ve beni seviyor. İbadetler yarım olsa da ibadet etme arzusu tam ve kuvvetli, yöneliş de O’na ise Allah, ibadetleri kabul ediyor” şeklinde açıklıyor.