Bir Ramazan anısı

28 Ramazan 1437 gününün sahur vaktinde Diyanet TV’nin Ayasofya Cami/müzesinde gerçekleştirdiği canlı sohbet programına katılmak üzere akşam saatlerinde Esenler’den Sultanahmet Meydanı’na gittim. Tam bir şehrayin, tam bir donanma… Yeni tabirle şenlik... Binlerce insan iftarlıklarını almış gelmiş... Kimisi çimler üzerine uzanmış, kimisi Nihat Hatiboğlu’nun iftar programı için ayrılan yerde yer tutmak için telaşlanmış, kimisi de iftar topu patlamadan evine yetişmenin telaşına düşmüş. Tarihi sütunlarla Türk İslam Eserleri Müzesi arasında kurulan minyatür dükkânlarda ise alışveriş canlılığı… Bendeniz ise nostalji peşindeyim. Yâd-ı mazi… Bu şehirde Ramazan ve mahya ile ilk defa 1965 yılında tanıştım. Şimdi eski günleri yâd etmek için yollara düşüyorum. Bursa’dan otobüsle, Osmangazi Köprüsü’nden geçerek otogara ulaştım. Esenler’den Aksaray’a geldim ve yürümeye başladım. Önce Murat Paşa Camii’nde Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi’ye selam verdim. Muhtefi dostları hatırladım. Sultan Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Vâlide Sultan’a dua ettikten sonra Laleli Camii’nin bahçesinde hesap gününü bekleyen Sultan III. Mustafa ve III. Selim Han’a selam verdim. Caddenin karşısında yer alan Râgıp Paşa Kütüphanesi’nin kapı üzerinde yer alan muhteşem hattı okudum: “Fîhâ kütübün kayyime.” Son kelimenin istikamet ile ilgili olduğunu öğrenmiştim. Yıllar önce bu hattın fotoğrafını çerçeveletip köydeki kütüphanemize asmıştım. Turist ve döviz telaşı ile yorgun düşen Laleli’yi adımlarken Çantay Kitabevi’nin tabelasını da hatırladım. Ve Edebiyat Fakültesi. Bu kapıdan ilk defa imam hatip talebesi iken Muhammed Hamidullah’ı dinlemek için içeri girdim. Her yıl üç ay İstanbul’u teşrif ediyor ve bu çatı altında bulunan İslâm Tetkikleri Enstitüsü’nde dersler veriyordu. Bize uygun olan saatlerde dinler tarihi anlatıyordu. Asistanlar Salih Tuğ veya Yusuf Ziya Kavakçı tercüme ediyordu. Söylediklerinden fazla bir şey anlamıyordum. Fakat cemalini seyretmek, sesini duymak, mimiklerini takip etmekten derin bir haz duyduğumu hatırlıyorum. Bir defasında dinleyiciler arasında Nureddin Topçu da vardı. O günü; “mecmaalbahreyn”i hiç unutamıyorum. Fakülteden çıkalım karşı tarafa Yakup Ağa Camii’ne gidelim. Orada İstanbul İmam Hatip Okulu öğretmeni Emin Işık cuma günleri vaaz eder, hutbe okur. Daha da önemlisi hocası Nureddin Topçu da cuma namazlarını orada kılar. İstanbul İmam Hatip okulunda öğretmenim olan ve bendenizi Hareket camiası ile tanıştıran Emin Işık, hutbelerini büyük dosya kağıtlarına yazar bazen çarşamba perşembe günkü derslerde –hali müsaitse- bizlere okurdu. Doğrusu Yakup Ağa Camii’ne hatibi değil Topçu’yu görmeye gidiyordum. Her cuma sevgiliyi görmek ne güzel. O seni tanımıyorsa da onunla aynı safta olmak ne hoş… Sonra tanıştık. Sonra daha güzel bir şey oldu. Aynı dergide yazılarımız yayınlandı. Emin Işık Hocamın o camide okuduğu hutbelerin bir kısmı Hareket’te makale olarak yayınlandı ve Devleti Kuran İrade isimli ilk eserinde yer aldı.

Yakup Ağa camiinden ayrılma vakti geldi. “Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde/Sen nerdesin ey sevgili, yaz günleri nerde.” Beyaz Saray kelimeleri bana hiçbir zaman ABD’yi hatırlatmadı. Beyazıt’ta büyük bir iş hanının bodrum katındaki kitabevlerini hatırlattı. Arapça, Farsça, Türkçe kitaplar. Özellikle Enderun Kitabevini ve ikramlarını, iftarlarını, sohbetlerini… Ali İhsan Yurt’tan Nejat Göyünç’e Mehmet Şevket Eygi’den İsmail Erünsal’a, Ali Birinci’den Abdullah Uçman’a. Kitap seven herkesin cumartesi klasiği… Beyazıt Camii ile ilgili hatıralarımız daha farklı. Diğer mekânlar manevi gıdalarımızı ikmal ederken bu cami bize her zaman cep harçlıklarını hatırlatır. Çünkü camiin ikinci imamı Hafız İsmail Atay (Sarı İmam) benim İstanbul İmam Hatip okuluna naklimi gerçekleştiren kişidir, hemşehrimdir ve velinimetimdir. Her gidişimizde mutlaka bir harçlık verirlerdi. Şayet birinci imam Şeyhulkurra Abdurrahman Gürses Hocaefendi nöbetçi ise bu sefer Kur’an ziyafeti ile doyardık. Bu harçlıkların Ramazan aylarında daha bir bereketli olduğunu tahmin etmek zor değildir. Önceleri rakibim yoktu. Sonraki yıllarda Bayraktar Bayraklı, Mustafa Sipahioğlu derken İsmail Kara geldi.