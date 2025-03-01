Ramazan hilali, Ramazan ayının başlangıcını belirlemek için gözlemlenen yeni ayın ilk görünen ince hilalidir. İslam takvimine göre, ayın her yeni döngüsü yeni ayla başlar ve Ramazan ayı, hilalin görülmesiyle başlar. Bu ince hilal, genellikle Ramazan’ın ilk gününden önceki akşam saatlerinde gözlemlenir. Peki, Ramazan hilali göründü mü, ne zaman görünecek? Hilal ne zaman görünür? 2025 Ramazan hilali göründü mü?

RAMAZAN HİLALİ 2025 GÖRÜNDÜ MÜ?

1 Mart Cumartesi günü Ramazan ayı başlıyor. Dini kaynaklarda, Hz. Peygamber'in (s.a.s.), “Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayınız ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram ediniz.” dediği ifade ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başladığını bildiren hilalin, hicri takvime göre Asya, Afrika, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da görüleceğini söyledi.

Ramazan ayının hilali için içtimanın, Greenwich saatiyle 28 Şubat günü saat 00.45'te, rüyetin ise aynı gün saat 14.43'te olacağını açıklayan İşlek, içtima ve rüyet gerçekleşeceği için ramazanın 1 Mart Cumartesi günü başlayacağını ifade etti.

RAMAZAN HİLALİ İLK OLARAK ASYA VE AFRİKA KITALARINDA GÖRÜLECEK

Ramazan hilalinin ilk olarak Asya kıtasının güneybatısı ve Afrika kıtasından itibaren görülmeye başlanacağını bildiren İşlek, daha sonra aynı gün Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da da görüleceğini dile getirdi.

İşlek, "Ramazan hilali dünya genelinde 5 kıtayı kapsayacak şekilde görülecektir. Havanın bulutlu, karlı veya yağmurlu olmaması durumunda hesapladığımız içtima ve rüyet kriterlerine göre akşam güneş battıkça vakti gelen yerler hilali görecektir." dedi.

Şevval (Ramazan Bayramı) hilalinin ise 30 Mart'ta Kuzey Amerika'dan itibaren görüleceği bilgisini paylaşan İşlek, "Ramazan ve şevval rüyeti arasındaki gün sayısı nedeniyle ramazan ayı bu sene 29 gün çekecek yani iki hilal arasında 29 gün olacaktır." açıklamasını yaptı.

ORUCA BAŞLAMAK İÇİN HİLALİN GÖRÜNMESİ ŞART MIDIR?

Kamerî aylar, adından anlaşıldığı gibi başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardır. Ramazan orucu, Ramazan ayında tutulduğundan ve Ramazan ayı da ay takvimine göre her sene değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle, Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayınız ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram ediniz. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayınız.” (Buhârî, Savm, 5, 11; Müslim, Sıyâm, 3-4, 7-9) buyurmuştur.

Bu hadis ilk bakışta hilali çıplak gözle görmedikçe oruca başlanmayacağı ve bayram edilmeyeceği fikrini uyandırmaktadır. Konu ile ilgili diğer rivayetler değerlendirildiğinde, bu hadislerin amacının günün şartları içinde en uygun uygulamanın öğretilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Biz ümmî bir toplumuz; hesap ve okuma yazma bilmeyiz. Şunu biliriz ki ay, ya 29 ya 30 gündür.” (Buhârî, Savm, 13; Müslim, Sıyâm, 15; Ebû Dâvûd, Savm, 4) buyurarak, kamerî aybaşlarının belirlenmesinde hesap yöntemine de başvurulabileceğine işaret etmiş olmaktadır.







