Ramazan Mektupları: Kalbe dönüş azığı

Dürdane İsra:

Sahuru beklerken aşktan bahsetmek... Deliyiz biz. Sevdavîyiz bence bundan biraz da. Mizaç da bir çıkmaz. Gıdalanırken ona da dikkat etmeli, şimdi alternatif tıp uzmanlarının dilinde ahlat-ı erbaa. Yani vücuttaki o dört sıvı, ona göre gıdalanmalı, kuru mizaçsan seni iyice tutuşturup harlayacak kuru ve sıcak gıdalara el uzatmamalı, denir. Mutedili aramalı. Aşk, itidali öğrenelim diye verilmiş sanki. Azık da öyle. Ben şimdi sevdavi mizacıma uygun nemli ve sıcak şeyler koyacağım bu sahurda masaya. Biraz havuç salatası, belki muzlu yulaflı yoğurt. Bal mesela. Çayı da kakuleli içeceğim. Eskiler ekmek ve yumurtayı asli gıda, geri kalan her şeyi ilaç kabul edermiş. Miktarına göre bir şey ya zehir ya panzehir. Ölçü bilmeyince, maddi azık da manevi azık da zehroluyor insan için.