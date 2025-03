Ramazan Mektupları: Kalbe dönüş azığı

Dürdane İsra:

Evet... Ebediyete hasredilmiş her şey gibi bazı metinler de sonsuzlukta bir nokta. Bu sabah kitaplıkta gözüme ilişince yeniden baktım Coomaraswamy'nin Vakit ve Ebediyet kitabına. "Ruhta bir kuvvet var ki zaman ona ilişemez." diyor. Ramazan tam da atomik zaman denen şeyin tecrübesi değil mi? Bir zaman dilimi değil, her an yeniden yaratılmakta olan ân’ın idraki... Doğrusal değil, dikey bir akışı var. Derinleşiyorsun ve derinde her şey daha yavaş daha sahici.