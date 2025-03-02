İftar sofrası sade olsun

Bizi bir Ramazan ayına daha eriştiren Allah’a hamdolsun. Bu ay, ruhumuza ve bedenimize şifa, iyilik ve hayır getirsin. İlk orucumuzu tuttuk. Bugün ikinci oruca niyetliyiz. Ve yarın da oruçlu olarak ilk iş günümüz olacak. Her şeyden önce, ne kadar doyarsak doyalım, tekrar acıkacağımızı daima hatırlamalıyız. Bu nedenle, daha uzun süre tok kalmayı hedeflediğimizde çok yemek değil, doğru yemek önemlidir. Her Ramazan belirttiğim gibi, un ve şekeri mümkün olduğunca az tüketmek, protein ve yağı karbonhidrata oranla daha fazla tüketmek en doğru yöntem olacaktır. Çünkü yağın sindirimi, unlu gıdanın sindirimden daha uzun sürer ve bu yüzden insan daha uzun süre tokluk hissedebilir. Aynı şekilde, susuzluk ta açlıktan çok daha önce hissettiğimiz bir şey olduğu için suyu yeterince tüketmiş olmak, beden sağlığımızı koruyacaktır. İftardan sonra kendimizi aşırı derecede zorlamadan, günlük en az iki buçuk litre su tüketmiş olmaya özen göstermeliyiz. Böylece yemeden geçireceğimiz zaman içerisinde vücudumuz kendini tamir ederken ona önemli bir yardım sağlamış olacağız. Oruç, zararlı bir aç kalma ibadeti değildir. Manevi anlamdaki katkısı gibi maddi alemde de vücudumuza, sağlığımıza doğru uygulandığı zaman ciddi olumlu katkıları olur.