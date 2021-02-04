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​Hasta değil korona ziyareti: Koronavirüs geçiren adamı ziyarete giden aynı aileden 30 kişi pozitif

Hasta değil korona ziyareti: Koronavirüs geçiren adamı ziyarete giden aynı aileden 30 kişi pozitif

Kocaeli’nde koronavirüse yakalanan 90 yaşındaki H.E.'ye hasta ziyaretine giden aynı aileden 30 kişinin testi pozitif çıktı. Yaşanan olayı örnek gösteren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Pehlevan, "Bu alınan önlemlerin etkili olması için kesinlikle dikkat etmeliyiz” dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 90 yaşındaki H.E. koronavirüse yakalandı. Bir süre hastanede tedavi gören H.E., durumunda iyileşme olunca tedavisine evde devam edilmek üzere taburcu edildi. H.E.'nin evde devam eden tedavisi sırasında hasta ziyaretine gelen 30 akrabasında koronavirüs tespit edildi. Farklı adreslerde oturan 30 akraba testlerinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNE GİDEN 30’UN ÜZERİNDE KİŞİ POZİTİF ÇIKTI

Yaşanan olayı örnek gösteren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin başarılı olabilmesi için herkesin maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Hastalığın bulaşma hızını anlatmak için bu durumu örnek gösteren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Pehlevan, "Bir diğer konu ise taziye ve hastaneden çıkan kişilere yapılan geçmiş olsun ziyaretleri.

Koronavirüs Uludağ'daki eğlenceyi affetmedi: 10 otel personelinin testi pozitif
GÜNDEM
Koronavirüs Uludağ'daki eğlenceyi affetmedi: 10 otel personelinin testi pozitif

GÜNDÜZ TEDBİRLİ OLMAZSAK GECE YASAĞI İŞE YARAMAZ

Öyle bir örnek bugün geldi. Bir yaşlı büyüğümüze, ziyarete giden bütün aile fertlerinden 30’un üzerindeki kişinin koronavirüs testleri maalesef pozitif çıktı. Dolayısıyla, bu alınan önlemlerin etkili olması için kesinlikle önlemlere dikkat etmeliyiz. En azından bu süreçte, kendi çekirdek ailemizden başka kimseyle görüşmemeliyiz. İletişim araçlarımızla görüşmeliyiz. Sevgimizi ya da hasretimizi başka türlü gösterebiliriz. Okullar kapalı, kafeler kapalı, restoranlar kapalı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var, gece belli bir saatten sonra sokağa çıkma yasağı var. Eğer biz gündüzleri sorumlu şekilde davranmazsak bu tedbirlerin büyük oranda boşa çıkacağını üzülerek görmekteyiz. Onun için kesinlikle maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Uludağ’da ne maske ne mesafe!
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Uludağ’da ne maske ne mesafe!

Ne maske taktılar ne de sosyal mesafeye uydular
OYNAT 00:00
Ne maske taktılar ne de sosyal mesafeye uydular
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda asker uğurlaması için gelen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu. Bazı vatandaşlar maske bile takmazken, koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayılması yok artık dedirtti.

İstanbul turistlere kaldı: Ne maske var, ne sosyal mesafe
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Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul’un çoğu cadde ve sokağı boş kalırken, Eminönü sahili turistlere kaldı. Normal günlerde aşırı yoğunluğun yaşandığı Eminönü sahilinin keyfini turistler çıkardı.
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Hafta sonu kısıtlamasında muaf tutulan turistler, sahilde yemek yiyerek İstanbul manzarasını seyretti. Sahilde fotoğraf çekilen turistler vapurlarla seyahat etti.
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İstanbul’un tadını çıkaran turistlerin büyük bir kısmı korona virüs tedbirlerini hiçe saydı. Bazı turistler maske takmayarak sosyal mesafe kuralına da uymadı. Belirlenen meydanlar ve caddelerde uygulanan sigara içme yasağına da uyulmadığı görüldü.
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Eminönü’nde taksicilik yapan Burhan Gürsoy, “Sadece turistleri görüyoruz. Meydanlar turistlere kaldı. Onlar sadece dolaşıyorlar. Dolaşırken çoğunda maske yok. Maskelerini takmıyorlar.
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Maskelerini takmadıkları için bizim için sorun oluyor. Arabaya binerken maske takma zorunluluğu olduğunu söylediğimiz halde takmıyorlar. Yine de taktırıyoruz. Hepsi sigara içiyor. Şu an bomboş İstanbul’un tadını en çok onlar çıkarıyor” dedi.
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İstanbul turistlere kaldı: Ne maske var, ne sosyal mesafe
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik hafta sonu kısıtlamasında İstanbul'un keyfini turistler çıkardı. Kısıtlamadan muaf olan turistler Eminönü'nde yoğunluk oluştururken, büyük kısmının maske takmadığı görüldü.


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