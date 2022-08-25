Hayat Haticeden imam hatiplilerle ilgili ahlaksız sözleriyle gündeme gelen Gülşene destek
AKTÜEL

Hatice'den imam hatiplilerle ilgili ahlaksız sözleriyle gündeme gelen Gülşen'e destek

Konserinde 'İmam hatipte okumuş sapıklığı oradan' cümleleriyle infiale neden olan şarkıcı Gülşen'e meslektaşı Hatice'den destek geldi. Skandal sözler sarf eden Hatice, "Çok açık giyinen eleştiriliyor peki çok kapalı yani çarşaf giyenler neden eleştirilmiyor?" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Haticeden imam hatiplilerle ilgili ahlaksız sözleriyle gündeme gelen Gülşene destek
Gülşen

Konserlerinde sergilediği tavırları ve LGBT'lilere açtığı bayrakla verdiği destekler ile tepki çeken şarkıcı Gülşen'in, bu kez de nisan ayında verdiği bir konserde 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' sözleri ortaya çıktı. İnfiale neden olan sözlere birçok kesimden tepki yağdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konserinde 'İmam hatipte okumuş sapıklığı oradan' cümleleriyle tüm imam hatiplileri zan altında bırakan Gülşen için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlattı.

'Sapık' diyerek imam hatiplileri hedef alan Gülşen'e AK Parti'den tepki: Sonuna kadar mücadele edeceğiz
GÜNDEM
'Sapık' diyerek imam hatiplileri hedef alan Gülşen'e AK Parti'den tepki: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM ODLU

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" hakkında soruşturma açılan Gülşen'e, şarkıcı şarkıcı Hatice'den destek geldi. Hatice'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

​Şarkıcı Gülşen'den hadsiz sözler: 'Sapık' diyerek imam hatiplileri hedef aldı
OYNAT 00:19
​Şarkıcı Gülşen'den hadsiz sözler: 'Sapık' diyerek imam hatiplileri hedef aldı
Konserinde LGBT bayrağı açıp 'Beğenmeyen gitsin' diyen şarkıcı Gülşen'in, sahnesinde imam hatiplileri hedef aldığı ortaya çıktı. Gülşen'in bir kişiyle ilgili 'İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.' dediği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.


Çıt Çıt şarkısıyla tanınan Hatice paylaşımında şunları söyledi: "İyice şaşırdı herkes kadın kendi özgür iradesiyle ne yapıyorsa yapıyor açık giymek günahsa öbür tarafta verir hesabını benim asıl anlamadığım çok açık giyinen eleştiriliyor peki çok kapalı yani çarşaf giyenler neden eleştirilmiyor? Gülşen aslında hepimizin yerine tüm Araplara veriyor cevabını, ben açıklık değil verdiği mesaja bakıyorum."

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