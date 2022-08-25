Hatice'den imam hatiplilerle ilgili ahlaksız sözleriyle gündeme gelen Gülşen'e destek

Konserlerinde sergilediği tavırları ve LGBT'lilere açtığı bayrakla verdiği destekler ile tepki çeken şarkıcı Gülşen'in, bu kez de nisan ayında verdiği bir konserde 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' sözleri ortaya çıktı. İnfiale neden olan sözlere birçok kesimden tepki yağdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konserinde 'İmam hatipte okumuş sapıklığı oradan' cümleleriyle tüm imam hatiplileri zan altında bırakan Gülşen için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlattı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM ODLU

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" hakkında soruşturma açılan Gülşen'e, şarkıcı şarkıcı Hatice'den destek geldi. Hatice'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu.





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Çıt Çıt şarkısıyla tanınan Hatice paylaşımında şunları söyledi: "İyice şaşırdı herkes kadın kendi özgür iradesiyle ne yapıyorsa yapıyor açık giymek günahsa öbür tarafta verir hesabını benim asıl anlamadığım çok açık giyinen eleştiriliyor peki çok kapalı yani çarşaf giyenler neden eleştirilmiyor? Gülşen aslında hepimizin yerine tüm Araplara veriyor cevabını, ben açıklık değil verdiği mesaja bakıyorum."