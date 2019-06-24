Hattuşa'daki 350 yıllık konağa turist ilgisi

Gündem

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki: 15 Temmuz'a destek anlamına gelir

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının "2018 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu"nun Türkiye ile ilgili bölümlerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Müslüman vaiz ve siyasi figür" olarak bahsedilmesine ilişkin, "Bu, hain darbe girişimine destek anlamına gelmektedir. Müttefik bir ülkede demokrasiye darbe girişiminde bulunanları masum din adamı olarak nitelemeleri, ikiyüzlü bir yaklaşımdır" açıklamasını yaptı.