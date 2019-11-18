Hayat Hava kirliliği sıralamasında Türkiyede birinci Temiz hava indeks değeri 355e çıktı
AKTÜEL

Hava kirliliği sıralamasında Türkiye'de birinci: Temiz hava indeks değeri 355’e çıktı

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Doğu Anadolu Bölgesinin Çukurova’sı olarak bilinen Iğdır’da, hava kirliliği halk sağlığını tehdit etmeye başladı. Iğdır'da temiz hava için 0 ila 50 arasında bulunması gereken indeks değeri 355’e çıktı.

Haber Merkezi İHA
Iğdır merkezde gözlenen hava kirliliği
Iğdır merkezde gözlenen hava kirliliği

Iğdır'da havanın soğuması ve kentin tamamen doğalgaza geçmemesi ile birlikte kömür kullanımı, insan sağlığını tehdit eder boyuta geldi.

Özellikle akşam saatlerinde kalorifer kazanlarının yanması ile birlikte bina bacalarından çıkan kömür dumanı ve pis koku, şehir merkezinde hayatı yaşanmaz hale getirdi.

Hava kirliliği zekayı olumsuz etkiliyor
HAYAT
Hava kirliliği zekayı olumsuz etkiliyor

Bakanlıktan bisiklete binmeyin uyarısı

Bisiklet kullanımının yaygın olduğu kentte, Bakanlık kesinlikle bisiklete binilmemesi konusunda vatandaşı uyardı. Temiz hava için 0 ila 50 arasında bulunması gereken indeks değeri 355’e çıktı.

Iğdır'da ölçülen hava kirliliği

Kentin ova üzerine kurulu olduğunu ve yakın çevrelerin tamamen doğalgaza geçmediğini belirten Zafer Garangi isimli vatandaş, “Iğdır’ın hava kirliliği sorunu önceden de vardı. Ova olduğu için esinti olmuyor. Doğalgaza geçmeyen bazı kamu kurumları olduğu için sıkıntı oluyor” dedi.

Yeni bir tütün: Hava kirliliği
HAYAT
Yeni bir tütün: Hava kirliliği
  • Temiz hava herkesin hakkı
  • Temiz ve sağlıklı hava solumak istediğine değine Garangi, “Temiz ve güzel hava herkesin hakkı. Iğdır’ın bu hava kirliliğine çözüm bulunursa daha güzel olur” şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi (SİM) ölçümlerine göre, Türkiye’de Hava kirliliği en yüksek İl 355 olarak Iğdır görüldü. Piknik, yürüyüş, açık hava sporları ve bisiklet sürülmemesi konusunda vatandaşlar kesinlikle uyarıldı.

İstanbul için tehlikeli uyarı: 15 gündür yüksek basınç var, hava kirliliği oranı yüksek
GÜNDEM
İstanbul için tehlikeli uyarı: 15 gündür yüksek basınç var, hava kirliliği oranı yüksek
​Batılı ülkeler dayatmacıbir tutum içinde

​Batılı ülkeler dayatmacı
bir tutum içinde

Cumhurbaşkanı Ombudsmanlık Konferansı'nda konuşuyor.
İranı zor günler bekliyor

İran'ı zor günler bekliyor

ABD yaptırımları ülkeyi kaosla karşı karşıya bıraktı.
2 başkonsolosluk yeniden açılıyor

2 başkonsolosluk yeniden açılıyor

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ortadoğu'daki yeni gelişmeyi açıkladı.
Görevden alındılar

Görevden alındılar

Otizmli öğrencileri yuhalatan okul müdürü ve yardımcısı için karar verildi.
Rekor seviyeyi aştı

Rekor seviyeyi aştı

BIST 100 endeksi yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
5 milyar liralık hedef

5 milyar liralık hedef

Fuat Oktay'dan 500 bin kişilik istihdam müjdesi.

Milyonlarca avro<br>ülkemizde kalacak

Milyonlarca avro
ülkemizde kalacak

Teknoloji Bakanı ​Varank ilk yerli balon ile uçtu.
Yıkım başladı

Yıkım başladı

86 yıl boyunca Türk sivil havacılığına hizmet etti.
Seferler iptal edildi

Seferler iptal edildi

​İstanbul'da yola çıkacaklara yoğun sis engeli.

PKK'dan böyle kaçıyorlar

PKK'dan böyle kaçıyorlar

Küçük yaşta kandırılan 214 genç ​ikna yoluyla PKK'dan kurtarıldı.
Batıdan geliyor

Batıdan geliyor

​Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağmur uyarısı.
Normale döndü

Normale döndü

Yoğun sis nedeniyle birçok sefer iptal edilmişti.
Bırakın gideyim

Bırakın gideyim

Fenerbahçeli futbolcu ayrılığı kafasına koydu.
Asla merhamet etmeyin!

Asla merhamet etmeyin!

​​Uygur Türkleri'ne işkence uygulayan Çin'in gizli belgeleri basına sızdı.
Anlık değil<br>sürekli radar

Anlık değil
sürekli radar

​Radarı geçtikten sonra gaza basan yandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.