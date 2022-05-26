Hayat Havacılığa Türkiye imzası 78 yıl önce olmadı şimdi ihraç ediyoruz
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Havacılığa Türkiye imzası: 78 yıl önce olmadı şimdi ihraç ediyoruz

Nuri Demirağ’ın Türkiye’nin ilk yerli uçağı ile İstanbul-Ankara arasında ilk uçuşu gerçekleştirmesinin üzerinden 78 yıl geçti. Demirağ’ın havacılığa ilişkin hayali yarım kalırken bu süreçte Türkiye’nin havacılıkta geldiği nokta gururlandırıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Havacılığa Türkiye imzası: 78 yıl önce olmadı şimdi ihraç ediyoruz
Nuri Demirağ, Türkiye’nin havacılık serüveninde mihenk taşı oldu. Dönemin şartları içinde gücünü ve servetini milli uçaklara vakfetti. Nice mühendislerin yetişmesine öncülük etti.

Nuri Demirağ’ın Türkiye’nin ilk yerli uçağı ile İstanbul-Ankara arasında ilk uçuşu gerçekleştirmesinin üzerinden 78 yıl geçti. Demirağ’ın havacılığa ilişkin hayali yarım kalırken bu süreçte Türkiye’nin havacılıkta geldiği nokta gururlandırıyor. Teknolojide İHA-SİHA atılımlarından altyapı da İstanbul Havaalanı gibi devasa projelere imza atıldı.

HAVALİMANI SAYISI 58’E ÇIKARILDI

  • Türk havacılığının mihenk taşı Nuri Demirağ, 26 Mayıs 1944’de 6 kişi kapasiteli Nu.D-38 tipi yerli uçakla İstanbul-Ankara arasında 1.5 saat süren bir yolculuk gerçekleştirdi. Demirağ’ın çabaları akamete uğrasa da Türkiye son yıllarda havada önemli atılımlar gerçekleştirdi. İlk uçuşun gerçekleştiği o dönemlerde havalimanları da yeterli değildi. Aradan geçen süre içinde Türkiye’nin havalimanı zinciri modern yatırımlarla 58’e çıkarıldı. 2018’de devreye giren İstanbul Havalimanı dünya çapında bir proje olarak öne çıkarken, bu zincire en son deniz doldurularak inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı eklendi. Havalimanlarının 32’si son 20 yılda inşa edildi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Nuri Demirağ'ın Nu.D.40 uçak projesinin hikayesini anlattı
OYNAT 01:40
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Nuri Demirağ'ın Nu.D.40 uçak projesinin hikayesini anlattı
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Habertürk'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kotil, Türk havacılığının önde gelen isimlerinden Nuri Demirağ'ın gerçekleştiremediği hayali Nu.D.40 adlı savaş uçağının hikayesini anlattı.

HAVACILIĞA TÜRKİYE İMZASI

Türkiye’nin havacılıktaki başarısı altyapı ile sınırlı kalmadı. Dünya “Made in Türkiye” imzalı hava araçlarını konuşmaya başladı. Terörle mücadele dışında Dağlık Karabağ ve Ukrayna’da önemli başarılar elde edilen İHA, SİHA ve ANKA gibi insansız hava araçları Türkiye imzasını taşıyor. Bu hava araçları Azerbaycan, Ukrayna’nın yanı sıra Katar, Tunus, Kazakistan ve Polonya’ya da ihraç edildi.

  • Sivil yolcu uçağını yapmak için 78 yıl önce gayret gösteren Demirağ’ın gayretleri yıllar sonra, Türkiye’de helikopter, milli muharip uçak, helikopter olarak gerçekleşmeye başladı. Radara yakalanmayacak tarzda planlanan milli muharip uçak için mesai harcayan Türkiye, ilk genel maksat helikopteri Gökbey’i de üretti.

HELİKOPTER ATAĞI

Anadolu semaları milli kabiliyet ile geliştirilen ATAK helikopteri ile renklenirken temel eğitim uçağı HÜRKUŞ’la da Türkiye dünyada adından söz ettirdi. Yine jet eğitim ve hafif taarruz uçağı kapsamında Türkiye’nin üzerinde çalıştığı projelerden biri de HÜRJET.

UÇAKTAN YERLİ DRONA

Yıllar önce yeterli görülmeyen havacılık alanında yerli dronlar da sahne almaya başladı. Bunlar arasında milli silahlı dron sistemi olan SONGAR ve kamikaze dron Alpagu da bulunuyor.

Yerli uçakların hazin sonu
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