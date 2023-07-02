Havada büyük panik: İstanbul-Nevşehir seferi yapan uçak korkutucu olay

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından havalanan TK 7592 sefer sayılı Anadolu Jet’e ait uçak Kapadokya havalimanına gelmek için havalandıktan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile burun kısmında hasar oluşan uçak Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı.