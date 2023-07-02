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Hayat

Havada büyük panik: İstanbul-Nevşehir seferi yapan uçak korkutucu olay

İstanbul-Nevşehir seferi yapan uçak kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Kapadokya havalimanına inen uçağın seferi iptal edildi.

16:45 . 2/07/2023 Pazar
IHA
Yolcuların mağdur olmaması için ek sefer düzenlenecek.

Yolcuların mağdur olmaması için ek sefer düzenlenecek.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından havalanan TK 7592 sefer sayılı Anadolu Jet’e ait uçak Kapadokya havalimanına gelmek için havalandıktan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile burun kısmında hasar oluşan uçak Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı.

Ek sefer düzenlenecek

Uçakta meydana gelen hasar nedeniyle Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan, İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına yapılacak olan uçak seferi iptal edildi. Yolcuların mağdur olmaması için başka bir uçak ile ek sefer düzenlenecek.



#İstanbul
#Nevşehir
#Anadolu Jet
37 dakika önce
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