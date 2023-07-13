Havalar ısındı tehlike arttı: Kene tarafından ısırılan adam hayatını kaybetti

Gürbüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cemil Gürbüz'ün Zara ilçesi ikindi namazını müteakip Kurucuabat köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Gürbüz'ün ölümüyle bu yıl kene sebebiyle bilinen ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.