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Hayat

Havalar ısındı tehlike arttı: Kene tarafından ısırılan adam hayatını kaybetti

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle kene tehlikesi yeniden patlak verdi. Sivas’ta kene tarafından ısırıldıktan sonra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığa sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören vatandaş hayatını kaybetti.

10:04 . 13/07/2023 Perşembe
IHA
Arşiv

Arşiv

Havaların ısınmasıyla kene tehlikesi yeniden ortaya çıktı. Sivas’ta yaşayan Cemil Gürbüz'ün vücuduna kene yapıştı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Gürbüz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gördü.

Hastanede hayatını kaybetti

Gürbüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cemil Gürbüz'ün Zara ilçesi ikindi namazını müteakip Kurucuabat köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Gürbüz'ün ölümüyle bu yıl kene sebebiyle bilinen ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.



#Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
#Sivas
#kene
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