Hayat Hayallerinin peşinden koştu öğretmenliği bırakıp avukat oldu
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Hayallerinin peşinden koştu öğretmenliği bırakıp avukat oldu

Denizli'de yaşayan Ayhan Oran (38), 18 yıl özel okullarda yaptığı matematik öğretmenliğini bırakıp, hayallerinin peşinden koştu. Kazandığı hukuk fakültesini başarıyla bitirerek diplomasını alan Oran, stajın ardından avukatlık yapmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi DHA
Ayhan Oran
Ayhan Oran

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde 6 çocuklu bir ailenin en büyük evladı olarak dünyaya gelen Ayhan Oran, zor şartlar altında eğitim hayatına başladı. Yoksullukla mücadele eden, tarla işlerinde çalışarak ailesine destek olmaya çalışan Oran, çevresinin de yönlendirmesiyle öğretmen olmaya karar verdi. 1997 yılında Pamukkale Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünü kazanan Oran, 2001 yılında mezun olarak Denizli'de meslek hayatına başladı. Özel okullarda matematik dersleri veren Oran, daha sonra ise hayallerinin peşinden koşmak istedi.

Küçük yaşlardan itibaren yapmak istediği avukatlık mesleği için 1 yıl boyunca ders çalışıp sınava hazırlandı. Çalışmalarının ardından girdiği sınavda başarılı olan Oran, Ankara'daki Çankaya Üniversitesi'ni kazanmayı başardı. Oran, 4 yıllık eğitimin ardından 38 yaşında ikinci kez kep atma mutluluğu yaşadı. Diplomasını alarak avukat olmaya hak kazanan evli ve iki çocuk babası Oran, Denizli Barosu'na kayıt olarak zorunlu stajyer avukatlık görevine başladı.

Ayhan Oran ve ailesi.

Hayallerini gerçeğe dönüştürdü

Oran, hukukçu olabilmek için çok çalıştığını, hayallerini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Eşinin bu süreçte en önemli destekçisi olduğunu kaydeden Oran, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Ben Tunceli'de zor şartlar altında doğup büyüdüm. O zamanlar çiftçilik ile geçimimizi sağlıyorduk. En kısa yoldan hayata atılabilmenin yolu öğretmen olabilmekti. Öğretmenlik, maneviyatı çok yüksek bir meslek. Bu mesleği uzun süre yapabildiğim için gurur duyuyorum. Aklımda ise hep hukukçu olabilmek vardı. Karar verdim ve çalışmaya başladım. Ardından Hukuk Fakültesi'ni kazandım."

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Öğrencileriyle mezun oldu

Hukuk eğitiminin kendisi için zorlu geçtiğini ifade eden Oran, "Bunu başarmak benim için kolay olmadı. Gündüz öğretmenlik yapıp gece yarılarına kadar hukuk derslerine çalışıyordum. Üniversite okurken, kendi yetiştirdiğim öğrencilerimle aynı sınıfta ders aldık. Bu çok güzel bir şeydi. Ben de onlar gibi çok heyecanlıydım. Onlarla aynı sırada oturmak gurur vericiydi. 4 yıl sonunda başarıyla mezun oldum. Terazisi şaşmayan, vicdanın ön planda olduğu, düzgün bir avukat olmak istiyorum" diye konuştu.

Gençler hayallerinin peşinden koşmalı

Başarılı olabilmek için önce hayal kurmak gerektiğini kaydeden Oran, "Bir insan bir şeyi isterse yapar. Hayallerin peşinden gidilmeli. Ben yıllar sonra avukat olmaya karar verdim. Çok çalıştım ve başardım. Gençlere hayallerinin peşinden koşmalarını, zorluklar karşısında pes etmemelerini tavsiye ediyorum" dedi.

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