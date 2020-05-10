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Hayat Hayatında ilk kez çiçek alan anne gözyaşlarını tutamadı
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Hayatında ilk kez çiçek alan anne gözyaşlarını tutamadı

Kırıkkale’de, hayatında ilk kez çiçek alan 73 yaşındaki Emine Karabulut, Anneler Günü sürprizi nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.

Haber Merkezi İHA
Gözyaşlarını tutamadı.
Gözyaşlarını tutamadı.


Ankara’da yaşayan Nejla Uyanık, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medyadan iletişime geçtiği AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen’den annesine çiçek göndermesini istedi. Bunun üzerine Dağdelen, aldığı çiçeği annesi Emine Karabulut’un evine giderek teslim etti. Hayatında ilk defa çiçek alan Karabulut, gözyaşlarına hakim olamadı. Dağdelen, kızı Nejla Uyanık ile annesini telefonda görüntülü olarak görüştürdü.

Anne gözyaşlarını tutamadı

Çok mutlu oldu

İlk defa çiçek aldığını belirten 73 yaşındaki Emine Karabulut,

  • "Nuh Dağdelen Bey’e çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Çok mutlu oldum. Allah hepinizi mutlu etsin. İlk defa çiçek aldım. 6 tane çocuğum var ilk defa Nejla ablan aldı. Hiç beklemiyordum çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum" dedi.


Dağdelen’e, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Halil Özaslan da eşlik etti.

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