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Hayat Hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof Dr Cemil Taşçıoğlunun oğlu da koronavirüse yakalandı
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Hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu da koronavirüse yakalandı

Hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu da koronavirüse yakalandı

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu da koronavirüse yakalandı. Babasının iyileşmesi için yoğun uğraşlar sonucu Çin'den getirdikleri ilacı kendisi de kullanmaya başlayan Taşçıoğlu, ''Kim derdi ki günün birinde Çin'den babam için benim de getirtilebilmesinde uğraşlarda bulunduğum ilacı ben de aynı hastalıktan dolayı kullanacağım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs salgını nedeniyle 1 Nisan'da hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu.
Koronavirüs salgını nedeniyle 1 Nisan'da hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu.

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 Nisan'da hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, dün sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal mesajla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Onur Taşçıoğlu, sosyal medyada paylaştığı görselle koronavirüse yakalandığını duyurdu.

"KİM DERDİ Kİ BEN DE AYNI HASTALIKTAN DOLAYI KULLANACAĞIM"

Adeta salgınla mücadelenin sembolu olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, babasız geçirdiği ilk babalar gününde, babasının tedavisi için gereken ilaca nasıl ulaştıklarını "Babam yoğun bakımdayken bir ilaç gerekti. Çin'den getirilen bir ilaç. Ama gümrükler, sınırlar kapalı. Dört koldan ulaşmaya çalıştık. Konsolosluklar, İstanbul Valisi yardımcı oldu, Sanayi Odası Başkanımız yardımcı oldu ve en son tabii Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanımıza bu haber gitti. Sağ olsunlar çok hızlı bir şekilde gerekeni yaptılar ve sadece o ilaç için koca bir uçak ayarladılar. İki üç gün içinde de o ilacı Çin'den getirdiler" diye anlattı. Onur Taşçıoğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Yayınladığı mesajda babası için Türkiye'ye getirmeye çalıştığı ilacı, şimdi kendisinin kullandığını ifade eden Taşçıoğlu, "Kim derdi ki günün birinde Çin'den babam için benim de getirtilebilmesinde uğraşlarda bulunduğum ilacı ben de aynı hastalıktan dolayı kullanacağım" dedi.

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Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu: Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz...
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Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu: Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz...
Türkiye'de yeni tip koronavirüs tanısı alan ilk hastayı tedavi eden hocaların hocası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na hayatını kaybetti. Yoğun bakıma giderken öğrencilerine ''Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz...' diyen Taşcıoğlu'nu sevgi ve minnetle anıyoruz.


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