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HDP'li Mensur Işık eşini darp etti iddiası: Eşi doktorlardan yardım istedi

Ankara'da, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, öğretmen eşi Ebru Işık'ı darbettikten sonra hastaneye gitmesine engel olduğu iddia edildi. Eşinin ağrılarının artması üzerine Işık eşini hastaneye götürdü, Ebru Işık burada doktorlardan yardım istedi.

Haber Merkezi DHA
HDP Muş Milletvekili Mensur Işık.
HDP Muş Milletvekili Mensur Işık.

Olay, dün gece saatlerinde HDP'li Mensur Işık ile Ebru Işık çiftinin Çankaya ilçesindeki evinde meydana geldi. Mensur Işık ile Ebru Işık arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

  • Mensur Işık, iddiaya göre; Ebru Işık'ı yumruklayarak darbetti. Mensur Işık, hastaneye gitmek isteyen eşine engel olarak, cep telefonunu sakladı.

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Doktorlardan yardım istedi

HDP'li Işık, eşinin ağrılarının artması üzerine evine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Etimesgut ilçesindeki özel bir hastaneye götürdü.

Burada tedavi olan Ebru Işık, doktorlarından yardım istedi. Doktorların ihbarı üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi.

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Uzaklaştırma kararı alındı

Ebru Işık'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Mensur Işık hakkında uzaklaştırma kararı aldı.

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