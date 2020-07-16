HDP'li Mensur Işık eşini darp etti iddiası: Eşi doktorlardan yardım istedi

HDP'li Hüda Kaya: Ayasofya kilise olarak kalmalı

Millet İttifakı'nın ortağı HDP'den Ayasofya'nın 'müze olarak kalması' yönünde çıkış geldi. Halk TV'de konuşan HDP'li Hüda Kaya, 'Ayasofya gibi işgal altında olan yüzlerce yapı var. Ayasofya, hangi inanç erbabınca yapıldıysa onlara ait olması gerekir' ifadelerini kullandı.