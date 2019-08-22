Hayat Herakles Lahdinin replikası Akvaryumda sergileniyor
KÜLTÜR SANAT

Herakles Lahdi'nin replikası Akvaryum'da sergileniyor

Anadolu'ya ait yurt dışındaki tarihi eserlere dikkati çekmek ve iadesini sağlamak amacıyla Antalya Tanıtım Vakfı'nın (ATAV) başlattığı, "Eserler ait olduğu yerde güzeldir" projesi kapsamında, 2017 yılında İsviçre'den Antalya'ya getirilen Herakles Lahdi'nin replikası, Antalya Akvaryum Fuaye alanına konuldu.

Haber Merkezi AA
Herakles Lahdi
Herakles Lahdi

Burada düzenlenen törende konuşan ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, yurt dışındaki müzelerde sergilenen Nereidler Anıtı, Pavaya Lahdi, Harpy Anıtı, Ksanthos Anıtı, Trysa Heroonu, Myra Kaya Mezar Kabartması, Sion Definesi ve Thyke Heykeli'nin iadesinin sağlanması için imza kampanyası başlattıklarını hatırlattı.

"Eserler ait olduğu yerde güzeldir" adını verdikleri proje ile ilk olarak Ksnthos'tan götürülen ve British Museum'da sergilenen Nereidler Anıtı'nın bir bölü iki ölçeğindeki replikasının Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin çıkışına konulduğunu belirten Ege, "Bugün de Perge Antik Kenti'nden İsviçre'ye götürülen ve Kültür Turizm Bakanlığının girişimleriyle 2017'de getirilen Herakles Lahdi'nin replikası Antalya Akvaryum'un önüne yerleştirildi. Bu replikayı arkeolog Mustafa Samur hazırladı. Çalışma, bir yıl boyunca burada sergilenecek" diye konuştu.

Proje çerçevesinde 6 bin 385 imzaya ulaşıldığını ifade eden Ege, şunları söyledi:

  • "Yılda bir milyonu aşkın ziyaretçi ağırlayan Akvaryum'da, proje ile ilgili hazırlanan broşürler ve biletlerin üstüne bastırılan 'QR' kodları ile imza kampanyamıza destek isteyeceğiz. İmza sayısı bir milyona ulaştığında imzaları UNESCO ile paylaşacağız. ATAV, bu proje ile kamuoyu bilinci oluşturmayı ve bakanlığın yurt dışına götürülen eserlerin iadesi için yaptığı çalışmalara katkı vermeyi amaçlıyor."

"Bu topraklarda kim eser bıraktıysa bu topraklara aittir"

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar da önemli bir projeye imza atıldığını aktardı. Antalya'nın değerlerinin ait olduğu yere dönmesi gerektiğini vurgulayan Acar, "12 bin yıllık Göbeklitepe Urfa'da ama 500 bin yıllık Karain Mağarası da burada. Denizin altında şu ana kadar bulunmuş en eski batık da Antalya sınırları içindi. Bu topraklarda kim yaşadıysa, kim eser bıraktıysa bu topraklara aittir. Bu medeniyetin eserleri de bu topraklarda kalmalıdır" şeklinde konuştu.

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Acar, Kültür ve Turizm Bakanlığının da yurt dışındaki eserlerin iadesi için önemli çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Törene, Antalya Akvaryum Genel Müdürü ve Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği (ATİB) Başkan Yardımcısı İsmail Arık da katıldı.

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