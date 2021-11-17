Hayat Herkes CİMERe bu soruyu soruyor Doğum saati nasıl öğrenilir?
AKTÜEL

Herkes CİMER'e bu soruyu soruyor: Doğum saati nasıl öğrenilir?

Vatandaşlar, CİMER'e başvuru yaparak doğum saatini öğrenmek istiyor. Bazıları sadece meraktan başvuru yaparken, bazıları ise yükselen burcunu öğrenmek için başvuruyor. Peki, CİMER'e başvuru yapılarak doğum saati nasıl öğrenilir?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Herkes CİMERe bu soruyu soruyor: Doğum saati nasıl öğrenilir?
Arşiv

T.C Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) vatandaşların her konuda başvuru yapmalarını ve merak ettikleri konularda bilgi edinmelerini sağlıyor. Ancak CİMER'e son zamanlarda sadece "doğum saatini" öğrenmek için başvuru yapanların sayısı artmaya başladı.

Özellikle yükselen burç ve yıldız haritasına baktırmak isteyenler, doğum saatini öğrenmek istiyor.

Hem kendilerinin hem de sevdiklerinin yıldız haritasını açtırmak ve astrolojik işaretleri görmek isteyenler, soluğu CİMER'in başvuru sayfasında alıyor.

Peki, doğum saati nasıl öğrenilir? CİMER'den doğum saati nasıl öğrenilir?

CİMER'DEN DOĞUM SAATİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Doğum saatinizi öğrenmek için e-Devlet'le CİMER'e giriş yapın.

e-Devlet şifrenizi bilmiyorsanız, CİMER'in giriş sayfasındaki bilgileri doldurarak devam edebilirsiniz.

Ekrana gelen başvuru sayfasının en üstünde yer alan "Bilgi Edinme Hakkı" kutucuğunu işaretleyin.

Gerekli alanları doldurduktan sonra ileri tuşuna basın.

Açılan ekrana gerekli olan bilgileri yazın ve doğum saatinizi öğrenmek istediğinizi belirtin.

Daha sonra seçeneklerden Sağlık Bakanlığı'nı seçin ve yazıyı gönderin.

ÖRNEK YAZI

"01.07.1993 yılında Üsküdar Zeynep Kamil Hastanesi'nde dünyaya geldim. Tam doğum saatimi öğrenmek istiyorum" Bu şekilde CİMER' yazıp, bilgi edinme hakkınızı kullanabilirsiniz.

  • Ancak CİMER, bu talebinizi koronavirüs salgınından dolayı oluşan yoğunluk nedeniyle karşılayamayabilir.

CİMER'e Başvuru Nasıl Yapılır? e-Devlet CİMER Şikayet Dilekçe Örneği
ÖZGÜN
CİMER'e Başvuru Nasıl Yapılır? e-Devlet CİMER Şikayet Dilekçe Örneği

CİMER şikayet hattı: Cumhurbaşkanlığı'na (CİMER) şikayet başvurusu nasıl yapılır?
ÖZGÜN
CİMER şikayet hattı: Cumhurbaşkanlığı'na (CİMER) şikayet başvurusu nasıl yapılır?
Dövizde kimlik zorunluluğu

Dövizde 'kimlik' zorunluluğu

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Takı miktarı dudak uçuklattı

Takı miktarı dudak uçuklattı

Aşiret düğününde yemek için 130 koyun kesildi.
CHP doğrudan Türkiyeye hedef alıyor

CHP doğrudan Türkiye'ye hedef alıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tezkere çıkışı.
Diriliş Nesli yolcu etti

Diriliş Nesli yolcu etti

Sezai Karakoç'u son yolculuğuna dostları, okurları ve binlerce genç uğurladı.
Dezenfektanı unuttuk

Dezenfektanı unuttuk

​Günlük tüketim 25'ten 2 litreye düştü.
Decathlon’dan mülteciye kano yok!

Decathlon’dan mülteciye kano yok!

F​ransız spor malzemeleri zincirinden mültecileri hedef alan skandal uygulama.
Tedavi yöntemi umut vaad ediyor

Tedavi yöntemi umut vaad ediyor

​Her 8 kadından 1'inde görülüyor
Belediye Başkanından işçiye mermili tehdit

Belediye Başkanından işçiye mermili tehdit

​CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı grev çadırındaki işçileri mermiyle tehdit etti.

'Burka'dan perde

'Burka'dan perde

​Taliban ilan ettiği hükümetle dünyayla arasına burkadan bir perde çekmişti sanki.

İzmir de işçi bulamıyor

İzmir de işçi bulamıyor

​Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde tüm iş yerlerinin duvarında eleman ilanı asılı.
Doktorlara müjde geliyor

Doktorlara müjde geliyor

Sağlık Bakanı Koca, uzman doktorların özlük haklarıyla ilgili müjde sinyali verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.