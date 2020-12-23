Hayat Herkese örnek olacak karar Bu apartman misafir kabul etmiyor
AKTÜEL

Herkese örnek olacak karar: Bu apartman misafir kabul etmiyor​

Herkese örnek olacak karar: Bu apartman misafir kabul etmiyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan bir apartmanın yönetimi örnek bir davranışa imza atarak, apartman sakinlerinin sağlığı için evlere misafir kabul edilmemesi tavsiye kararını aldı.

Haber Merkezi DHA
Apartman yöneticisi Mustafa Ateş
Apartman yöneticisi Mustafa Ateş

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da korona virüs ile mücadele kapsamında tedbirler alınmaya devam ederken, Efeler’deki bir apartmanın yönetimi aldıkları örnek kararla takdir topladı. Son günlerde akraba, komşu, taziye ziyaretleri gibi sebeplerle vakalarda artış yaşandığının tespit edilmesi üzerine Sağlık Bakanlığınca alınan tavsiye kararlara uyarak harekete geçen Yedi Eylül Mahallesi Akasya Apartmanı yönetimi, örnek bir karara imza attı. Apartman sakinlerinin sağlığını koruyabilmek adına, evlere misafir ve ziyaretçi alınmamasını isteyen apartman yönetimi, astıkları uyarı yazısıyla apartman sakinlerinin hassas davranmasını istedi. Apartman girişine asılan uyarı da “Akasya Apartmanı sakinleri, Covid-19 salgınının tırmandığı bu dönemde, devletimizin aldığı önlemler doğrultusunda, apartman sakinleri olarak akraba, komşu, ziyaretçi gibi kişileri almayalım. Bu konuda hassas davranılması önemle duyurulur. Not, görüldüğünde yetkililere ihbar edilecektir” ifadeleri yer aldı.

Apartman yöneticisi tüm bina sakinlerinin okuması için bir duyuru yazısı astı.

Koronavirüsün ortaya çıktığı iddia edilen laboratuvarın sorumlusu: Ziyarete açığız
KORONAVİRÜS
Koronavirüsün ortaya çıktığı iddia edilen laboratuvarın sorumlusu: Ziyarete açığız

“Gerekli önlemleri alıyoruz”

Bugüne kadar apartmanlarında hiçbir sıkıntının yaşanmadığını ve yaşanmaması adına da böyle bir karar aldıklarını ifade eden Apartman Yöneticisi Mustafa Ateş:

  • “Akasya Apartmanı olarak salgın nedeniyle apartmanımızda gerekli sağlık önlemlerini almış durumdayız. Apartmanımızda 28 daire var ve bugüne kadar herhangi bir hastalığa rastlanmadı. Apartmandaki ortak alanları kullanan tüm sakinlerimiz de önlemlere uyarak dezenfektanları gerekli şekilde kullanıyorlar. Bunu da sık sık dezenfektanları değiştirmemizden anlayabiliyoruz. Sık sık asansörün kapıları, düğmeleri ve merdivenler gibi tüm ortak kullanım alanlarında da gerekli dezenfekte çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu konuda hassas ve titiz davranıyoruz. Son dönemde özellikle ev ziyaretlerinden dolayı yaşanan vaka artışlarıyla birlikte apartman sakinlerimizin de sağlığını korumak adına yönetim olarak böyle bir karar aldık. Salgın süresince evlerimize ziyaretçi veya misafir kabul edilmemesi konusunda uyarılarda bulunduk ve uyarı afişlerimizi astık. Sağlığımız için aldığımız kararlara uyan, tüm sakinlerimize de teşekkür ederim”

Erzurumlu vatandaş pandemiyi fırsata çevirdi: Kahvehanesini manava dönüştürdü
GÜNDEM
Erzurumlu vatandaş pandemiyi fırsata çevirdi: Kahvehanesini manava dönüştürdü
Abone Ol Google News
Işıkları kapatın!

Işıkları kapatın!

Bilardo salonunda yakalanınca şalteri indirip kaçmaya kalktılar.
Milyarlar burada yatıyor

Milyarlar burada yatıyor

Altın rezervi bulunan dev saha havadan görüntülendi.
Firari Can Dündar hakkında karar çıktı

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak.

Sosyal medyada reklam yapan ünlülere uyarı.

Türkiye'nin gücünün<br>sembolü haline geldi

Türkiye'nin gücünün
sembolü haline geldi

​Fransız gazetesi Türk SİHA'larını kaleme aldı.
Trump'ın tepki çeken af kararı: 9 yaşındaki Ali için adalet yok
Dünya

Trump'ın tepki çeken af kararı: 9 yaşındaki Ali için adalet yok

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2007 yılında Irak'ta 17 sivilin öldürülmesi olayına karışan 4 eski paralı askeri affetmesi tepkilere neden oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaşanan katliamda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına büyük haksızlık yapıldığını belirtti. Eski İnsan Hakları İzleme Örgütü Ortadoğu Direktörü Sarah Leah Whitson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ali adlı Iraklı çocuğu örnek göstererek, "Ali için adalet yok, sonra da bizden neden nefret ediyorlar diye soruyoruz?" değerlendirmesinde bulundu.
Fas ve İsrail 4 ayrı alanda anlaşma imzaladı
Dünya

Fas ve İsrail 4 ayrı alanda anlaşma imzaladı

Fas ile İsrail, diplomatik ilişkilerin normalleşmesi kapsamında ekonomi, ticaret ve turizm alanında 4 anlaşma imzaladı. Anlaşma maddelerini, "İsrail havayolları şirketlerine Faslı Yahudi cemaati üyeleri ile İsrailli turistleri Fas'a taşıma yetkisi verilmesi, İsrail ile temasların ve diplomatik ilişkilerin tam olarak yeniden başlatılması, dinamik ve yaratıcı ikili ekonomik işbirliğinin teşvik edilmesi ve Rabat ile Tel Aviv'deki irtibat bürolarının yeniden açılması" oluşturuyor. Kral 6. Muhammed, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıyan ABD kararnamesi ile İsrail ile ilişkilerin yeniden başlaması için açıklanan tedbirlerin, bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesi konusunda önemli gelişmeler olduğunu ifade etti.
Düzce’de vakalar yüzde 60 azaldı
Gündem

Düzce’de vakalar yüzde 60 azaldı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, Düzce’de vaka sayılarının yüzde 50 oranında arttığını açıklaması ve ardından alınan sokağa çıkma kısıtlamaları ile tedbirler işe yaradı. Düzce’de vaka sayılarında yüzde 60 oranında azalma oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.