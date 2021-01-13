Hayat HES kodunda riskli yazan şahıs banka önünde karantinaya alındı Dansöz gibi oynarım dedi ve oynadı
AKTÜEL

HES kodunda 'riskli' yazan şahıs banka önünde karantinaya alındı: 'Dansöz gibi oynarım' dedi ve oynadı​

HES kodunda 'riskli' yazan şahıs banka önünde karantinaya alındı: 'Dansöz gibi oynarım' dedi ve oynadı

Çanakkale’de bir şahıs, eşiyle birlikte bankaya girmek istedi. Hayat Eve Sığar (HES) kodunun sorgusunda ‘Riskli’ yazınca durum polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede banka önünde karantinaya alınan şahıs, gazetecileri görünce "Bir şeyim yok ben turp gibiyim. Spor bile yaparım burada, dansöz gibi" diyerek oynadı.

Haber Merkezi İHA
Banka önünde karantinaya alınan şahıs, sağlık ekipleri tarafından evine götürüldü.
Banka önünde karantinaya alınan şahıs, sağlık ekipleri tarafından evine götürüldü.

Çanakkale İskele Meydanı’nda bulunan bir bankanın şubesinde meydana gelen olayda eşiyle birlikte banka işlemleri için şubeye gelen Sezai Elbas’a (62) güvenlik görevlilerince HES kodu soruldu. Yapılan sorgulamada ‘Riskli’ grupta görünen Elbas ve eşi bankaya alınmadı ve durum polis ekiplerine bildirildi.

Kars'ta 3 köy karantinaya alındı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
KORONAVİRÜS
Kars'ta 3 köy karantinaya alındı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı

GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, Sezai Elbas ve eşini banka önünde geniş çaplı güvenlik çemberine aldı. Bir süre Elbas’ın yanında bekleyen eşi, evine gitti. Polis ekipleri, Sezai Elbas’ın sakin olmasını ve 112 Acil Sağlık ekiplerini beklemesini söyledi. Bu sırada gazetecilere açıklamalarda bulunan koronavirüs şüphelisi Elbas şöyle konuştu:

  • “Ben Çanakkaleliyim ismim Sezai Elbas. Ben 41 yıldır pazarcılık yapıyorum. Ben bankaya geldim, koronavirüs çıktı dediler. İşte biz de koronaya çıktık, davet olduk. Daha hastaneye gideceğiz. Bu durumdan haberim yoktu. Bu sabah hastaneye gittim gönüllü olarak, ben rahatsız da değildim. Çoluğumuza çocuğumuza bir şey olmasın diye gittim. Orada bize test yaptılar ve bıraktılar. Saat 17.00’da belli olur dediler ve telefonunuza mesaj gelir dediler. Öyle bir yere gittiğim zaman beni salmamaları lazım. Biz de eşimle bankaya gittik, korona çıkmış. Bu kadar başka bir şey yok. Ben turp gibiyim, spor bile yaparım burada dansöz gibi. Ben imparator gibiyim, Allah’a şükür hiçbir şeyim yok”

Daha sonra banka önüne gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, özel tulumları giyerek Elbas’ı ambulansa bindirdi ve karantinada olması için polis arabası eşliğinde evine götürdü.

Karantina ilçeye gelenlerden başlayınca vaka sayısı sıfırlandı
KORONAVİRÜS
Karantina ilçeye gelenlerden başlayınca vaka sayısı sıfırlandı

Test süreci tamamlandı: Türkiye'de koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?
KORONAVİRÜS
Test süreci tamamlandı: Türkiye'de koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?
Abone Ol Google News
Ayaklarınız hiç üşümesin

"Ayaklarınız hiç üşümesin"

​Zeliha nine ördüğü çorapları kahraman Mehmetçiğe gönderdi.
Yabancı sayısı 16ya çıktı

Yabancı sayısı 16'ya çıktı

​Süper Lig'in ikinci yarısı için flaş karar.
CHP defalarca itiraz etmişti

CHP defalarca itiraz etmişti

​Menemen'deki seçimleri Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı.

​İl kongrelerini gerçekleştiren AK Partililere sesleniyor.

Türk polisi yakalar

Türk polisi yakalar

​Üst aramasında gizlemek için sakız kutusuna sakladılar...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.