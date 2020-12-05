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Hiçbir yasak Adana'yı durduramıyor: Kebap engel tanımıyor

Hiçbir yasak Adana'yı durduramıyor: Kebap engel tanımıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Adana’daki kebapçılar yoğun paket servis mesaisine başladı. Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, ''Bugün kazanç olsun diye açmadık. Görev olsun diye açtık.Kısıtlama Adanalıların kebap aşkına engel olamıyor” diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
Kebapçılar yoğun bir şekilde sipariş edilen kebapları yetiştirmek için çaba sarf ediyor.
Kebapçılar yoğun bir şekilde sipariş edilen kebapları yetiştirmek için çaba sarf ediyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde dün saat 21.00’de başlayıp, pazartesi günü saat 05.00´te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında Adana´da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Genelge kapsamında restoranların akşam 20.00’a kadar paket servis yapabileceği bildirildi. Kentin en meşhur yiyeceği olan Adana Kebap’ı yapan kebapçılarda saat 10.00 itibariyle paket servise başladı. Günün erken saatlerinden itibaren kebap siparişi veren vatandaşların ciğer kebabına rağbet gösterdikleri görülürken Adana Kebap, kuşbaşı ve boru kebapta tercih edildi.

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'Kısıtlama Adanalıların kebap aşkına engel olamıyor'

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, paket servisin yavaş yavaş arttığını belirterek, “Paketler vatandaşların ayaklarına gidiyor. Saat ilerledikçe yoğunluk artacaktır. Şuan ciğere, kuşbaşıya, kebaba rağbet var. Biz bunu bir amme görevi olarak görüyoruz. Bugün kazanç olsun diye açmadık. Görev olsun diye açtık. Boru Kebabına da rağbet var. Tek kullanımlık tahtalar üzerinde onu da gönderiyoruz. Kısıtlama Adanalıların kebap aşkına engel olamıyor” diye konuştu.

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