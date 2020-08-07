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Hayat Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, yeni filmi olan Laal Singh Chaddha için Türkiyeye geliyor
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Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, yeni filmi olan 'Laal Singh Chaddha' için Türkiye'ye geliyor

Dünyaca ünlü aktör Aamir Khan, yeni filmi için Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Aktör, yapımcı ve yönetmen Khan, 1994 ABD yapımı 'Forrest Gump'ın uyarlaması olan son filmi 'Laal Singh Chaddha'nın koronavirüs nedeniyle Hindistan'da yarıda kalan çekimlerini tamamlamak üzere geleceği bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan.
Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Aamir Khan, daha önce 2017 yılının Ekim ayında Türkiye'de gösterime giren 'Süperstar' adlı filminin tanıtım çalışmaları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konuğu olarak Türkiye'ye gelmiş, Ankara ve İstanbul'da yoğun ilgiyle karşılanmıştı.

  • Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında; teknik altyapısı, sinema alanında sunduğu gelişmiş olanakları ve iş gücü kapasitesi ile baştan başa doğal plato olan Türkiye'nin potansiyelini yerinde görme fırsatı bulan Aamir Khan, yeni filminin çalışmalarını Türkiye'ye taşımaya karar verdi.

'Laal Singh Chaddha' filmi.

Çekimler 40 gün sürecek

Çekimlerinin büyük bir kısmı Türkiye’de gerçekleştirilecek olan filmin ön hazırlık çalışmaları için Khan ve yapım ekibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle ağustos ayında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek. Ekim ayında başlanması planlanan ve yaklaşık 40 gün sürecek çekimler boyunca Türkiye'de, Hint sinemasının önemli isimlerini ağırlanacak.

  • Hem yapımcılığını hem de başrolünü Aamir Khan'ın üstlendiği 'Laal Singh Chaddha' filminin yönetmen koltuğunda, Khan’ın 2017 yılında Türkiye'de gösterime giren 'Süperstar' adlı filmiyle tanınan yönetmen Advait Chandan yer alacak.

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