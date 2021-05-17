Hayat Hırsız insafa gelip çaldıklarının parasını gönderdi Abla çaldıklarım 1 lira ediyor ben 1 lira 25 kuruş getirdim hakkınızı helal edin
AKTÜEL

Hırsız insafa gelip çaldıklarının parasını gönderdi: 'Abla çaldıklarım 1 lira ediyor ben 1 lira 25 kuruş getirdim hakkınızı helal edin'

Van’da girdiği dükkandan eşya çalan hırsız, pişman olunca not yazarak dükkan sahibinden hem özür diledi hem de çaldıklarının parasını yolladı. hırsızın gönderdiği mektupla duygulandığını belirten bakkal sahibi Karataş, “Bir genç mektubu getirdi ve ‘Arkadaşım bu mektubu sana göndermiş’ dedi. Mektupta ‘Abla, abi, dükkan sahibi sizden eşya çaldım. Toplam 1 TL ediyor, belki de fazla. 1,25 getirdim. Hakkınızı helal edin’ demiş. Bende helal ettim. İnşallah bir daha öyle şeyler yapmazlar” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Hırsız insafa gelip çaldıklarının parasını gönderdi: Abla çaldıklarım 1 lira ediyor ben 1 lira 25 kuruş getirdim hakkınızı helal edin
Bakkal sahibi Nezihe Karataş

Van'ın İpekyolu ilçesinde küçük bir bakkal işleten Nezihe Karataş, dükkandan eşya çalan hırsızın daha sonra kendisine bir mektup yazarak hem özür dilediğini hem de mektubun içinde çaldıklarının parasını yolladığını söyledi. İlginç olayla ilgili açıklamada bulunan Karataş, 10 yıldır mahallede bakkal işlettiğini ifade ederek, defalarca kez çocukların ve gençlerin bakkaldan bir şeyler çaldığını söyledi. Çok kez bunu görmesine rağmen çocukların gururu incinmesin diye bazen göz yumduğunu bazen de nasihatlerde bulunduğunu belirten Karataş, “Çocuklar geliyor bir şeyler alıyorlar. Ben onlara güveniyorum. Dükkanın arka tarafından içecek olsun, cips olsun, çikolata olsun çantalarına doldurup gidiyorlar. Yazığım geliyor onlara. Neden alıyorsunuz? Hem size hem bize yazıktır diyorum. Hırsızlık yapmayın diye nasihatlerde bulunuyorum. Nasihatlerimden sonra artık çalmıyorlar” dedi.

Hırsızın gönderdiği not
Hırsızın gönderdiği not

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BİR LİRA ÇALMIŞ

Dükkanından eşya çalan hırsızın gönderdiği mektupla duygulandığını belirten Karataş, “Bir genç mektubu getirdi ve ‘Arkadaşım bu mektubu sana göndermiş’ dedi. Bende koronavirüsten dolayı çekindim ve almadım. Okumam yazmam olmadığı için torunuma ‘oku bakalım, ne yazılmış içinde’ dedim. Torunum da aldı okudu. Mektupta ‘Abla, abi, dükkan sahibi sizden eşya çaldım. Toplam 1 TL ediyor, belki de fazla. 1,25 getirdim. Hakkınızı helal edin’ demiş. Bende helal ettim. İnşallah bir daha öyle şeyler yapmazlar” ifadelerini kullandı.

Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı: Artık canımızdan bezdirdiler
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Olay, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi’nde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Dükkanında daha önce de hırsızlık yapılan 55 yaşındaki Necati Erkovan, hırsızlara karşı dükkanının mutfak kısmında nöbet tutuyordu. Gece 03.00 sıralarında bir kişi dükkanına girdi. İçeriden sesler geldiğini fark eden Erkovan, elinde sopayla çıkarak hırsızı yakalamak istedi. Ancak hırsız hızla dükkandan kaçmaya başladı. Peşinden koştuğu şüpheliyi yakalayamayan yaşlı adam dükkanına geri döndü. Kısa bir süre sonra hemen yan tarafında bulunan restorandan birinin daha çıktığını gören Erkovan, bu kez elinde sopayla onu yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
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Dükkanında daha önce de hırsızlık olayı olduğu için dükkanda kalarak nöbet tuttuğunu söyleyen 25 yıllık esnaf Necati Erkovan, “Diğer esnaflarda da hırsızlık olayı olmuştu. Ben de kendi tedbirimi kendim almak zorunda kaldım. Cuma gecesi arkada bekliyordum. Gece saat 03.00 sıralarında içeriden ses geldi. Ben de mutfak kısmındaydım. Ses gelince şüphelendim. Ara kapıya yöneldim, kapıyı açtım. Hırsız beni görünce dışarıya doğru kaçtı. Ben de peşinden dışarı çıktım. 15-20 metre peşinden koştum. Gençti onun kadar koşamadım. Yakalayamadım, geri geldim. Dükkanın içinde beklemeye devam ettim. Bu sırada yandaki dükkana giren kişi de çıktı. Onun peşinden de koştum ama onu da yakalayamadım” dedi.
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Korkutmak amacıyla elinde sopayla dışarı çıktığını söyleyen Erkovan; “Maalesef diğer esnaf arkadaşların dükkanlarına da girdiler. Artık canımızdan bezdirdiler. Alarm veya kamera koyuyoruz, işe yaramıyor. Canımızdan bezdik. Ya dükkanımızı kapatıp gideceğiz ya da artık hırsızlara teslim olacağız. Bundan sonra her gece burada nöbetteyim. Bekliyorum. İnşallah gelmezler. Gelirlerse kaçma şansları yok artık. Bundan sonra bizim sokağa uğramasınlar” diye konuştu.
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Öte yandan olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yüzlerinde maske bulunan 2 kişinin dükkanların önüne gelerek kapıyı açtıkları, bir süre etrafı kolaçan ettikleri, ardından birinin bir dükkana diğerinin öbür dükkana girdiği görülüyor. Kısa bir süre sonra hırsızlardan birinin kaçarak uzaklaştığı, dükkan sahibinin elinde sopayla onu kovaladığı, daha sonra diğer dükkandan çıkan hırsızın da sopayla kovalandığı yer alıyor.
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Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı: Artık canımızdan bezdirdiler
İstanbul Pendik'te iki hırsızın dükkan sahibi tarafından sopayla kovalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalledeki diğer dükkanlarda da hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen esnaf Necati Erkovan, “Artık canımızdan bezdirdiler" "dedi.


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