Hayat Hırsız olarak girdikleri evlerden çaldıkları eşya ile ev dizdiler Yemek takımı, matkap, çay makinesi her şey var
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Hırsız olarak girdikleri evlerden çaldıkları eşya ile ev dizdiler: Yemek takımı, matkap, çay makinesi her şey var

Hırsız olarak girdikleri evlerden çaldıkları eşya ile ev dizdiler: Yemek takımı, matkap, çay makinesi her şey var

Kütahya’da girdikleri evlerden televizyon, ısıtıcı, yemek takımı, matkap, battaniye, çay ve tost makinesi gibi eşya çalan 3 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları eşyayı, kendi evlerinde kullandıkları tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Hırsızların çaldıkları eşyalar.
Hırsızların çaldıkları eşyalar.

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezdiği sırada Yoncalı Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobilden şüphelendi. ‘Dur’ ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Bir süre jandarma ekipleri ile şüpheli araç sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı. 30 Ağustos Mahallesi’nde aracı durduran jandarma ekipleri içindeki S.S., M.K. ve Z.Y.’yi gözaltına aldı.

Kulübü soyan hırsızlar çıkmadan çay demleyip içti
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Kulübü soyan hırsızlar çıkmadan çay demleyip içti

ÇALDIKLARINI EVLERİNE GÖTÜRMÜŞLER

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yapılan incelemede kent merkezindeki 8 farklı evden çaldıkları televizyon, ısıtıcı, matkap, battaniye, ütü, mikser, yemek takımı, çay ve tost makinesi, mikrodalga fırın, uydu alıcısı ile elektrikli süpürge gibi eşyaları kendilerinin kullandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin evinde bulunan eşyalar, sahiplerine teslim edildi.

9 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Jandarma ekiplerinin sorgusunda; şüphelilerden S.S.’nin yaralama, kasten öldürme, izinsiz kazı yapmak, hırsızlık ve mala zarar verme gibi 9 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler, hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı: Artık canımızdan bezdirdiler
FOTOĞRAF 7
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Olay, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi’nde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Dükkanında daha önce de hırsızlık yapılan 55 yaşındaki Necati Erkovan, hırsızlara karşı dükkanının mutfak kısmında nöbet tutuyordu. Gece 03.00 sıralarında bir kişi dükkanına girdi. İçeriden sesler geldiğini fark eden Erkovan, elinde sopayla çıkarak hırsızı yakalamak istedi. Ancak hırsız hızla dükkandan kaçmaya başladı. Peşinden koştuğu şüpheliyi yakalayamayan yaşlı adam dükkanına geri döndü. Kısa bir süre sonra hemen yan tarafında bulunan restorandan birinin daha çıktığını gören Erkovan, bu kez elinde sopayla onu yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
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Dükkanında daha önce de hırsızlık olayı olduğu için dükkanda kalarak nöbet tuttuğunu söyleyen 25 yıllık esnaf Necati Erkovan, “Diğer esnaflarda da hırsızlık olayı olmuştu. Ben de kendi tedbirimi kendim almak zorunda kaldım. Cuma gecesi arkada bekliyordum. Gece saat 03.00 sıralarında içeriden ses geldi. Ben de mutfak kısmındaydım. Ses gelince şüphelendim. Ara kapıya yöneldim, kapıyı açtım. Hırsız beni görünce dışarıya doğru kaçtı. Ben de peşinden dışarı çıktım. 15-20 metre peşinden koştum. Gençti onun kadar koşamadım. Yakalayamadım, geri geldim. Dükkanın içinde beklemeye devam ettim. Bu sırada yandaki dükkana giren kişi de çıktı. Onun peşinden de koştum ama onu da yakalayamadım” dedi.
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Korkutmak amacıyla elinde sopayla dışarı çıktığını söyleyen Erkovan; “Maalesef diğer esnaf arkadaşların dükkanlarına da girdiler. Artık canımızdan bezdirdiler. Alarm veya kamera koyuyoruz, işe yaramıyor. Canımızdan bezdik. Ya dükkanımızı kapatıp gideceğiz ya da artık hırsızlara teslim olacağız. Bundan sonra her gece burada nöbetteyim. Bekliyorum. İnşallah gelmezler. Gelirlerse kaçma şansları yok artık. Bundan sonra bizim sokağa uğramasınlar” diye konuştu.
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Öte yandan olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yüzlerinde maske bulunan 2 kişinin dükkanların önüne gelerek kapıyı açtıkları, bir süre etrafı kolaçan ettikleri, ardından birinin bir dükkana diğerinin öbür dükkana girdiği görülüyor. Kısa bir süre sonra hırsızlardan birinin kaçarak uzaklaştığı, dükkan sahibinin elinde sopayla onu kovaladığı, daha sonra diğer dükkandan çıkan hırsızın da sopayla kovalandığı yer alıyor.
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Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı: Artık canımızdan bezdirdiler
İstanbul Pendik'te iki hırsızın dükkan sahibi tarafından sopayla kovalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalledeki diğer dükkanlarda da hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen esnaf Necati Erkovan, “Artık canımızdan bezdirdiler" "dedi.


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