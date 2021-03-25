Hayat Hırsız örümcek adam gibi tırmandı İki daireden bilgisayar bir daireden musluk, kapı kolu, pencere ve banyo bataryası çaldı
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Hırsız örümcek adam gibi tırmandı: İki daireden bilgisayar bir daireden musluk, kapı kolu, pencere ve banyo bataryası çaldı

Hırsız örümcek adam gibi tırmandı: İki daireden bilgisayar bir daireden musluk, kapı kolu, pencere ve banyo bataryası çaldı

Beyoğlu’nda bir hırsız, güpegündüz vatandaşların gözü önünde bir binaya adeta “örümcek adam” gibi tırmandı. Camlarını kırarak girdiği iki daireden dizüstü bilgisayar çalan hırsız, karşı binadaki dairelerin de musluk, batarya, kapı kolu, pencere ve banyo bataryalarını parke taşıyla yerinden sökerek çaldı. Hırsızın tırmanma anları kameralara yansırken, emniyete ifade vermeyerek şikayette bulunmayan ev sahibi, “Resmen örümcek adam gibi saniyeler içerisinde çıkıyor. Hayret ettim, biz denesek çıkamayız” dedi.

Haber Merkezi İHA
Hırsız örümcek adam gibi tırmandı: İki daireden bilgisayar bir daireden musluk, kapı kolu, pencere ve banyo bataryası çaldı
Hırsızın örümcek adam gibi binaya tırmandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu'nda öğle saatlerinde işlek bir sokakta vatandaşlar yürüdüğü esnada kimliği belirsiz bir şahıs, yerden eline park taşı alarak bir binaya girdi. Binada boş olan 3 daireye giren şahıs, taşla yerinden söktüğü musluk, batarya, kapı kolu, pencere ve banyo bataryalarını çaldı. Çaldıklarını montunun cebine koyan şahıs ardından binadan çıktı. Çaldıklarıyla yetinmeyen şahıs, ardından karşı binayı gözüne kestirdi. Hırsız, vatandaşlar sokakta yürüdüğü esnada güpegündüz adeta “örümcek adam” gibi binaya tırmanmaya başladı. Dakikalar içerisinde tırmandığı daireye camını kırarak giren şahıs, 2 evden dizüstü bilgisayar çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kırmızı montlu şahıs sokakta yürüdüğü esnada eğilerek yerden parke taşı alıyor. Şahıs ardından binaya giriyor. Bir süre sonra binadan çıkan şahıs, karşı binaya yöneliyor. Pencerelerdeki ferforjeleri kullanarak binaya tırmanıp bir süre sonra daireye giren şahıs gözden kayboluyor.

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VATANDAŞ HAYRET ETTİ

Olayla ilgili konuşan Mustafa Atak, “Olay biz burada yokken olmuş. Daha sonra binanın camının açık olduğunu fark ettik ve baktık. Binadaki dairelerin musluklarını, bataryalarını, banyo pencerelerini ve kapı kollarını söküp çalmışlar. Daha sonra binadan çıkıyor ve karşı binaya tırmanıyor. 1. katın camını kırıyor ve arka tarafa iniyor. Oradan da bir başka binanın çatısından diğer bir daireye giriyor. 2 kattan dizüstü bilgisayar ve para ne bulursa çalıyor. Resmen örümcek adam gibi saniyeler içerisinde çıkıyor. Hayret ettim, biz denesek çıkamayız. O kadar insanın içerisinde rahatça çıkabiliyor. Hiç kimse bir şey demiyor. Bana zararı sıfırdan taksam 3-4 bin lira civarındadır. 3 binaya girmiş” dedi.

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MAĞDUR İFADE DE VERMEDİ ŞİKAYETTE DE BULUNMADI

Olayın ardından yaşadığı binaya geri dönen Mustafa Atak (37), 2 dairenin camının kırılarak dizüstü bilgisayarların çalındığını fark etti. Bunun üzerine karşı binaya giren Atak, boş olan dairelerdeki musluklar ile bataryaların da çalındığını ve hırsızın parke taşını da banyoya bıraktığını gördü. Olayın ardından Atak, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki kamera görüntülerini inceledi. Mağdur Mustafa Atak, olayla ilgili emniyete ifade vermeyerek şikayette bulunmadı.

Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı: Artık canımızdan bezdirdiler
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Olay, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi’nde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Dükkanında daha önce de hırsızlık yapılan 55 yaşındaki Necati Erkovan, hırsızlara karşı dükkanının mutfak kısmında nöbet tutuyordu. Gece 03.00 sıralarında bir kişi dükkanına girdi. İçeriden sesler geldiğini fark eden Erkovan, elinde sopayla çıkarak hırsızı yakalamak istedi. Ancak hırsız hızla dükkandan kaçmaya başladı. Peşinden koştuğu şüpheliyi yakalayamayan yaşlı adam dükkanına geri döndü. Kısa bir süre sonra hemen yan tarafında bulunan restorandan birinin daha çıktığını gören Erkovan, bu kez elinde sopayla onu yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
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Dükkanında daha önce de hırsızlık olayı olduğu için dükkanda kalarak nöbet tuttuğunu söyleyen 25 yıllık esnaf Necati Erkovan, “Diğer esnaflarda da hırsızlık olayı olmuştu. Ben de kendi tedbirimi kendim almak zorunda kaldım. Cuma gecesi arkada bekliyordum. Gece saat 03.00 sıralarında içeriden ses geldi. Ben de mutfak kısmındaydım. Ses gelince şüphelendim. Ara kapıya yöneldim, kapıyı açtım. Hırsız beni görünce dışarıya doğru kaçtı. Ben de peşinden dışarı çıktım. 15-20 metre peşinden koştum. Gençti onun kadar koşamadım. Yakalayamadım, geri geldim. Dükkanın içinde beklemeye devam ettim. Bu sırada yandaki dükkana giren kişi de çıktı. Onun peşinden de koştum ama onu da yakalayamadım” dedi.
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Korkutmak amacıyla elinde sopayla dışarı çıktığını söyleyen Erkovan; “Maalesef diğer esnaf arkadaşların dükkanlarına da girdiler. Artık canımızdan bezdirdiler. Alarm veya kamera koyuyoruz, işe yaramıyor. Canımızdan bezdik. Ya dükkanımızı kapatıp gideceğiz ya da artık hırsızlara teslim olacağız. Bundan sonra her gece burada nöbetteyim. Bekliyorum. İnşallah gelmezler. Gelirlerse kaçma şansları yok artık. Bundan sonra bizim sokağa uğramasınlar” diye konuştu.
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Öte yandan olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yüzlerinde maske bulunan 2 kişinin dükkanların önüne gelerek kapıyı açtıkları, bir süre etrafı kolaçan ettikleri, ardından birinin bir dükkana diğerinin öbür dükkana girdiği görülüyor. Kısa bir süre sonra hırsızlardan birinin kaçarak uzaklaştığı, dükkan sahibinin elinde sopayla onu kovaladığı, daha sonra diğer dükkandan çıkan hırsızın da sopayla kovalandığı yer alıyor.
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Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı: Artık canımızdan bezdirdiler
İstanbul Pendik'te iki hırsızın dükkan sahibi tarafından sopayla kovalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalledeki diğer dükkanlarda da hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen esnaf Necati Erkovan, “Artık canımızdan bezdirdiler" "dedi.


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