Hayat Hocaların hocasına acı veda Prof Dr Cemil Taşçıoğlunu kaybettik
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Hocaların hocasına acı veda: Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu kaybettik

Koronavirüsten 67 yaşında hayatını kaybeden “hocaların hocası” Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Oğlu Onur Taşçıoğlu kaşkol merakıyla bilinen babasının mezarına cenaze sırasında taktığı kaşkolunu bağladı. Aynı üniversiteden emekli dünyaca ünlü Türk Patolog Prof. Dr. Feriha Öz de koronavirüs nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için saygı duruşunda bulunuldu.
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için saygı duruşunda bulunuldu.

Hem öğrencileri hem de hastaları tarafından çok sevilen Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun (67) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi tıp dünyasını yasa boğdu. “Hocaların hocası” olarak anılan Prof. Cemil Taşçıoğlu dün son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Kºronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kaşkol merakıyla bilinen Prof. Dr. Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu cenaze namazında taktığı kaşkolu, babasının mezarına bağladı. Oldukça üzgün olduğu görülen Onur Taşçıoğlu açıklama yapmadan ayrıldı.

Cemil Taşçıoğlu

İNŞALLAH SON OLUR

Prof. Dr. Taşcıoğlu için İÜ İstanbul Tıp Fakültesinde de bir tören düzenlendi. Fakülte önünde saygı duruşuyla başlayan törende konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Bizim için çok kıymetli bir insan. Onu kaybetmenin üzüntüsünü şu anda derin bir şekilde yaşıyoruz. Kendisi inşallah son kaybımız olur. Bundan sonraki süreçte gerçekten dünyayı saran pandemi sürecinde de başka kayıplar yaşamamayı ümit ediyoruz. Bunun için de elimizden gelen ne varsa o gayreti göstermek istiyoruz. Göstereceğimizi de buradan ilan etmek istiyoruz” dedi. Maske takarak ve sosyal mesafe kuralına dikkat ederek törene katılan Taşcıoğlu’nun meslektaş ve öğrencilerinin üzgün olduğu görüldü.

İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, hekimler, asistanlar ve sağlık çalışanları Taşçıoğlu için tören düzenledi.

ULU BİR ÇINAR

Tüm tıp camiasının hayranlıkla izlediği, hem öğrencileri hem de hastaları tarafından çok sevilen, Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Taşcıoğlu, Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim oldu. Bütün ömrünü öğrencileriyle hastalarına adayan Prof. Dr. Taşcıoğlu, “hocaların hocası” olarak anılıyordu. Yakın çalışma arkadaşları tarafından “Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği ulu bir çınar” olarak nitelendirilen Taşcıoğlu, emekliliği dolduğu halde çok sevdiği mesleğini ve hastalarını bırakmamak için görevini sürdürdü.

Duayla yad edeceğiz

Recep Tayyip Erdoğan
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof Dr. Taşcıoğlu’nun eşi Didem Taşcıoğlu’nu telefonla arayarak taziyelerini iletti. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Prof Dr. Cemil Taşcıoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Prof Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun vefatı dolayısıyla yayınladıkları taziye mesajında da şunları ifade etti: “Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun vefatı dolayısıyla derin bir üzüntü içindeyiz. Hastalarına şifa dağıtırken yakalandığı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kıymetli hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz. Bugüne kadar binlerce hastanın şifa bulmasında, binlerce öğrencinin yetişmesinde büyük emeği olan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nu müşfik bir hekim, fedakar bir hoca, iyi bir insan olarak hatırlayacağız.”

Prof. Öz de virüse yenildi

Feriha Öz

Dünyaca ünlü Türk patolog Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Prof. Dr. Öz’ün vefat ettiğini duyurdu. Prof. Dr. Gönen, paylaşımında “Bizlerin ve binlerce meslektaşımızın yetişmesinde çok büyük katkıları olan, on binlerce kritik hastanın ta- nısını koyan sevgili hocamız Prof. Dr. Feriha Öz’ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamızın mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi. Patolojinin değişik konularına dağılmış birçok çalışması bulunan Prof. Dr. Öz, aynı zamanda İÜC Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Büge Öz’ün kayınvalidesi, Prof. Dr. Ferhan Öz’ün de annesidir.

Toplantıdan 15 dakika önce öğrenmiş

Fahrettin Koca
  • Prof. Dr. Taşçıoğlu’nun vefat haberini verirken duygu dolu anlar yaşayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın haberi Bilim Kurulu sonrası yaptığı toplantıdan 15 dakika önce aldığı ortaya çıktı. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, vefat haberinin Bakan Koca’ya toplantıdan 15 dakika önce verildiğini söyledi. Prof. Dr. Tükek üzüntüsünü dile getirerek, “Fahrettin Bey bizim mezunumuz. Bu süreçte hem sayın Cumhurbaşkanımız hem sayın bakanımız sürekli Cemil hocamız hakkında bilgi aldılar. Sonuna kadar takip ettiler. Saat 19.00 gibi vefat etti hocamız. Toplantıdan 15 dakika önce bu haberi verdik. Kendisi de üzüntüsünü yoğun bir şekilde dile getirdi toplantı sırasında” dedi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dostu olmaktan gurur duyduğum bir hekimdi. Türkiye, bu değerli insanı elinden alan hastalığı yenecek” ifadesini kullandı.
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