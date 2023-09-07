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Hayat

Hollandalı Haan Müslüman olup Abdulmecid ismini aldı

Hollanda vatandaşı Mads De Haan, Denizli’de İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu. Hollandalı Haan’ın yeni ismi ise ’Abdulmecid’ oldu.

10:55 . 7/09/2023 Perşembe
IHA
Müftü Ayet Usta, İslamiyet’i seçen Haan’ı tebrik ederek İhtida Belgesi’yle Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Müftü Ayet Usta, İslamiyet’i seçen Haan’ı tebrik ederek İhtida Belgesi’yle Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Hollanda vatandaşı Mads De Haan, Denizli’nin Bozkurt İlçe Müftülük binasında düzenlenen merasimle, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Bozkurt Müftüsü Ayet Usta, İslam’ın temel esasları ile ilgili bilgi verdi. Şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Mads De Haan “Abdulmecid” ismini aldı. Müftü Ayet Usta, İslamiyet’i seçen Haan’ı tebrik ederek İhtida Belgesi’yle Kur’an-ı Kerim hediye etti.

#Mads De Haan
#Denizli
#Bozkurt
#Ayet Usta
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