Hollandalı Haan Müslüman olup Abdulmecid ismini aldı

Hollanda vatandaşı Mads De Haan, Denizli’nin Bozkurt İlçe Müftülük binasında düzenlenen merasimle, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Bozkurt Müftüsü Ayet Usta, İslam’ın temel esasları ile ilgili bilgi verdi. Şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Mads De Haan “Abdulmecid” ismini aldı. Müftü Ayet Usta, İslamiyet’i seçen Haan’ı tebrik ederek İhtida Belgesi’yle Kur’an-ı Kerim hediye etti.