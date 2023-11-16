|
Hayat

Hrant Dink cinayetinin tetikçisi tahliye oldu

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan şartla tahliye edildi.

04:00 - 16/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 00:02 - 16/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ogün Samast.

Ogün Samast.

Ogün Samast hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca tanzim edilen 16 Haziran 2021 tarihli müddetnamede, şartla tahliye tarihi 19 Şubat 2023, bihakkın tahliye tarihi ise 7 Aralık 2034 olarak hesaplandı. Müddetnameye göre, Samast’ın denetimli serbestlikten yararlanmak için değerlendirmeye alınacağı tarih 19 Şubat 2022 olarak belirlendi. Ogün Samast hakkında dün, şartla tahliye işlemi başlatılması için idare gözlem kurulu tarafından koşullu salıvermenin uygun olduğuna dair karar alındı. Samast, infaz hakiminin onayı sonrası cezaevinden tahliye edildi. Samast, “Hrant Dink’i tasarlayarak öldürmek’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Olay tarihinde 16 yaşını bitirmiş, 17 yaşını tamamlamamış olduğu gerekçesiyle Samast’ın cezası üçte bir oranında indirim uygulanarak 21 yıl 6 aya indirilmişti.




#Hrant Dink
#Ogün Samast
#Agos Gazetesi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?