Hrant Dink cinayetinin tetikçisi tahliye oldu

Ogün Samast hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca tanzim edilen 16 Haziran 2021 tarihli müddetnamede, şartla tahliye tarihi 19 Şubat 2023, bihakkın tahliye tarihi ise 7 Aralık 2034 olarak hesaplandı. Müddetnameye göre, Samast’ın denetimli serbestlikten yararlanmak için değerlendirmeye alınacağı tarih 19 Şubat 2022 olarak belirlendi. Ogün Samast hakkında dün, şartla tahliye işlemi başlatılması için idare gözlem kurulu tarafından koşullu salıvermenin uygun olduğuna dair karar alındı. Samast, infaz hakiminin onayı sonrası cezaevinden tahliye edildi. Samast, “Hrant Dink’i tasarlayarak öldürmek’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Olay tarihinde 16 yaşını bitirmiş, 17 yaşını tamamlamamış olduğu gerekçesiyle Samast’ın cezası üçte bir oranında indirim uygulanarak 21 yıl 6 aya indirilmişti.