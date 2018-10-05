İslam'ı çağrıştırdığı için Çin'de nehrin ismi değiştirildi

Çin'de 21 milyon, Ningşia'da ise yaklaşık 2 milyon Müslüman yaşıyor. Camilerdeki hilaller söküldü, kiliseler kapatıldı. 2 ay önce, bölgedeki Hui cemaati, inşaat izni olmadan yapıldığı öne sürülen camilerinin yıkılması kararını protesto için eylem yapmıştı. Şimdi de Hz. Muhammed (s.a.s)'in eşi Hz. Ayşe'nin adını çağrıştıran nehrin adıyla ilgili karar, bölgede İslam'ın etkisini sınırlamak amacıyla alındı.

Al Jazeera'nın haberine göre ise özerk Ningşia Hui hükümeti, kararın kamusal alanların adlarıyla ilgili mevzuat çerçevesinde, yerel su kaynakları biriminin talebi üzerine alındığını duyurdu. 2013'te yerel hükümet, kamusal alanlara yabancı kişi ve yerlerin adının verilmesini yasaklanmıştı.

Bölgedeki dini gruplar, yönetimin 'halkı dinden uzaklaştırmak ve Komünist Parti'ye sadakat aşılamak için' son dönemde baskıyı artırdığını söylüyor. Buradaki camilerin kubbeleri yıkılırken hilal işaretleri kaldırıldı. Bölgedeki kiliseler kapatıldı ve Budist tapınaklarına çocukların gitmesi yasaklandı.

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