Ünlü komedyen koronavirüse yakalandı

“Bu herkese örnek olsun” <br> <br> Yapılanın çok güzel bir çalışma olduğunu belirten Mehmet Çiçek de, “Çok güzel bir çalışmadır. Çok güzel bir fikirdir. Tabii ki her insan buna uyarsa bu hastalığımız zaten yarı yarıya aşağıya düşer. Türk milleti için, halk için, hepimiz için iyi bir şeydir. Tabii ki güzel. Kemal Sunal orada, öbür rahmetli tiyatrocu orada. Mesela bizim belediye başkanımız burada, Cüneyt Arkın burada, hepsi iyi, tabii ki güzel. Bunlar daha fazla dikkat çekiyor. Güzel bir şey. Bence devamı da gelsin ve bu herkese örnek olsun. Herkes maskeli dolaşsın” ifadelerine yer verdi.