Ünlü komedyen koronavirüse yakalandı

BKM oyuncusu olarak tanıdığımız ve daha sonra başarılı sinema filmlerine imza atan İbrahim Büyükak korona mı oldu? İbrahim Büyükak kimdir? İbrahim Büyükak kaç yaşında, nereli?
Oyuncu ve komedyen İbrahim Büyükak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Habertürk'ün haberine göre sağlık durumu iyi olan Büyükak'ın tedavisi evinde devam ediyor. En son temaslı arkadaşlarını arayarak uyarılarda bulunduğu öğrenildi. İBRAHİM BÜYÜKAK KİMDİR?
İbrahim Büyükak, 20 Ağustos 1983, İstanbul doğumlu Türk oyuncu ve yazar. Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. BKM Mutfak ekibine katılan son üyelerden biridir. Mayıs 2013'te 3+1 adlı TV programıyla Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile bir gece şovuna başladılar. Acun Ilıcalı'nın programı satın alması üzerine program 5 Ekim 2013'te 3 Adam adıyla devam etti. Ayrıca Tv8'de yayınlanan Bana Baba Dedi dizisinde Cüneyt karakterini canlandırmıştır. 2020'de 3 Adam'ın dağılması ile kendi başına projeler üretmeye başlamıştır.
KORONAVİRÜS
Oyuncu Eser Yenenler koronavirüse yakalandı
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Koronavirüsle mücadele ve alınan önlemlere karşı vatandaşların duyarlılığını arttırmak amacıyla Kocaeli’de hazırlanan ve Yeşilçam’un unutulmaz yıldızlarının yer aldığı afişler, görenleri önce tebessüm ettiriyor sonrasında ise maskesini taktırıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak il genelinde reklam panolarına asılan afişler ile koronavirüsle mücadelede temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesefenin önemine dikkat çekiliyor.
Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinin yer aldığı afişleri gören maskesini takıyor
Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Filiz Akın ve Türkan Şoray gibi Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarının filmlerinden alınan karelerin yer aldığı afişler, espirili uyarılarla görenleri tebessüm ettiriyor.
İki Gözümün çiçeği, Reca ederim sağlığımızla oynamayın, N’olur, n’olmaz ve Tedbiri elden bırakmayalım, tamam mı? Temizlik, maske, mesafe mesajlarının yer aldığı afişleri görenlerin bazıları tebessüm ederken, maskesini takmayanlar ise maskelerini takıyor.
Grafik yerine bunlar insanların gözüne hoş geldi <br> <br> Reklam panolarını görünce maskesini taktığını belirten Emre Ataş, “Buradan geçiyordum. Hava sıcak olduğu için maskem inikti. Bunları gördüm biraz dikkatimi çekti. Hoş bir şey olmuş, Cüneyt Arkın, bu tarz şeyler. Grafik yerine bunlar insanların gözüne hoş geldi. Daha önce de görmüştüm internet sayfasında ama yakından bakınca daha hoş durdu” dedi.
“Bu maskeyi taksak ölürler mi?” <br> <br> Bu tarz reklam panolarının insanların bilinçlenmesi için çok etkili olacağını dile getiren Şahika Tezcan ise, “Bunların burada olması çok etkili olur. Sanatçılarımızın böyle bir görselliği olduğu zaman şahane bir olay olur, harika olur. Sağlık Bakanımız çalışıyor, bağırıyor oradan bangır bangır ‘Maskenizi takın, mesafenizi koruyun’ diyor. Daha ne yapsın? Keşke hastaneler dolmasa, keşke iyi olsak, keşke bu virüs hiç olmasa. Keşke biraz daha bilinçli olsak. Biraz daha bu maskeyi taksak ölürler mi ya? Esas yoğun bakımda ölürler. Toprağa girecekler bir daha çıkmamak üzere” diye konuştu.
“Ben de gördüm, aklıma geldi” <br> <br> Maskesini çıkarttıktan sonra elinde olduğunu panoları görünce hatırladığını ve hemen maskesini taktığını kaydeden Turgay Kuşuğu da, “Normalde maskemizi takıyoruz. Ben de sıcak diye şurada bir çıkarttım. Sağlığımız için, çoluk, çocuğumuz için maskemizi takmak lazım. Böyle daha dikkat çekici. İnsanlar bazen unutuyor, dalıyor, sıcaktan maskesini çıkarıyor. Dalmış oluyor, o an onu çıkarınca unutuyor. Böyle onu gördüğü zaman aklına geliyor. Ben de gördüm, aklıma geldi. Unutmuştum, şuradan geldim, gelirken unuttum. Bunlara baktım, maskem elimde kalmıştı zaten, direkt taktım bende” şeklinde konuştu.
“Aktörlerin değişmesi lazım” <br> <br> Yeşilçam aktörlerinin kendilerine daha çok hitap eden aktörler olduğunu ifade eden Ziynet Yıldırım ise, gençlerin dikkatini çekebilmesi için başka aktörlerin kullanılması gerektiğini söyledi. Yıldırım, “Böyle olması iyi de, nesil çok değiştiği için bu aktörler bizim dönemimize ait olan aktörler, dikkat çekmeyebilir. Yani nesil şu an çok hareketli, çok yeniliklere açık bir nesil var. Bu yüzden de aktörlerin değişmesi lazım. Yani öyle düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
“Bu herkese örnek olsun” <br> <br> Yapılanın çok güzel bir çalışma olduğunu belirten Mehmet Çiçek de, “Çok güzel bir çalışmadır. Çok güzel bir fikirdir. Tabii ki her insan buna uyarsa bu hastalığımız zaten yarı yarıya aşağıya düşer. Türk milleti için, halk için, hepimiz için iyi bir şeydir. Tabii ki güzel. Kemal Sunal orada, öbür rahmetli tiyatrocu orada. Mesela bizim belediye başkanımız burada, Cüneyt Arkın burada, hepsi iyi, tabii ki güzel. Bunlar daha fazla dikkat çekiyor. Güzel bir şey. Bence devamı da gelsin ve bu herkese örnek olsun. Herkes maskeli dolaşsın” ifadelerine yer verdi.
“İnsanlar mutlaka okuyor” <br> <br> Reklam panolarının üzerindeki kişilerin tanıdık olduğu zaman daha çok dikkat çektiğini belirten Fevzi Yaylalı ise, “Bence bu billboardlar daha etkili olur hem tanıdığımız insanlar hem tanıdığımız simalar. Tanıdık simalar olduğu için dikkatimizi de çekiyor. Yazıları da okuyabiliyoruz. Genel olarak böyle bir şey yapmaları iyi olmuş. Normal bir yazı bıraktığınızda pek fazla dikkat çekmiyor. Hem mizahi olmuş hem insanların dikkatini çekiyor. İnsanlar mutlaka okuyor. Ben Gölcük’ten geliyorum. Otobüste gelirken bile dikkat çekiyor. Belediyenin böyle bir şey yapması çok iyi olmuş” dedi.
“Bana kalırsa daha ciddi olması lazım” <br> <br> İnsanları bilinçlendirebilmek için daha ciddi yazıların olması gerektiğini söyleyen Kaan Berk Parmaksızoğlu da, “Yazıları okudum, evet biraz güldürdü. Ama bu tip konularda ölüm oranlarının yüksekliğini buraya asmak, hastalığı yaşayanların durumunu anlatmak daha etkili olur. Bana kalırsa daha ciddi olması lazım. Gelecek burada ‘Şu kadar ölü var’, ‘Akciğeri şu kadar su topladı’, ‘Akciğerine şu oldu’ diyecek bakan adamın bir gözü korkacak. Ondan sonra zorla takacak şu maskeyi. Şurada yazsın mesela ‘maskeni takmazsan’ diye korona virüslü birisinin akciğerini göstersin, leş, pert olmuş. Ben onu görsem korkarım bana da olacak diye” diye konuştu.
Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinin yer aldığı afişleri gören maskesini takıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine dikkati çekmek için Yeşilçam sanatçılarının maskeli fotoğraf ve repliklerinden oluşan afişleri billboardlara asarak, vatandaşlara maske takma çağrısı yapıyor.
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NİLGÜN BELGÜN <br> <br> Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Nilgün Belgün'ün (67), Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Annesi Nilgün Belgün'ün sağlık durumu hakkında Snob Magazin'e konuşan Oylum Seçin, Annemin Covid-19 testi pozitif çıktı. Durumu kötü değil. Dualarınızı eksik etmeyin ifadelerini kullandı.
ARDA TURAN <br> <br> Arda Turan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere ifadelerini kullandı.
İREM DERİCİ <br> <br> Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin tat ve koku alma duyusunu kaybedince hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdığı öğrenildi. Derici’nin test sonucu pozitif çıkınca, evde karantinaya alındı.
MACİT SONKAN <br> <br> Son olarak Hercai adlı dizide rol alan usta oyuncu Macit Sonkan'ın coronavirüse yakalandı. Haber Türk'ün haberine göre; Sonkan'ın corona virüs test sonucu pozitif çıkınca tüm ekibe test yapıldı ve hepsi negatif çıkınca çekimlere devam edildi. Usta oyuncu Macit Sonkan da Mardin'de özel bir hastanede tedaviye alındı.
AYŞENİL ŞAMLIOĞLU <br> <br> 64 yaşındaki usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu coronaya yakalandı. Geçmiş olsun mesajlarına Twitter hesabından açıklama yaparak cevap veren oyuncu, “Tüm geçmiş olsun dileklerine yürek dolusu teşekkürler tek tek yazamıyorum bağışlayın, sevgiler” dedi.
BİROL NAMOĞLU <br> <br> Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu corona virüse yakalandığını Instagram hesabından açıkladı. Namoğlu, Yaptırdığım test sonrası Covid-19'a yakalandığımı öğrendim. Şimdilik hafif ağrılar ile devam ediyor. Az önce filyasyon ekibi geldi, ilaçları bıraktılar. İzoleyim. Tüm hastaların bir an evvel iyileşmesini umuyorum. Aylardır dikkat eden biri olarak bir şekilde enfekte oldum. Kendinize dikkat edin ifadelerini kullandı.
ESER YENENLER <br> <br> Eser Yenenler corona virüse yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eşi ikinci çocuğuna hamile olan bir çocuk babası Yenenler'in İstanbul'daki evinde olduğu belirtildi. Çıkan haberlerin ardından Twitter'dan açıklama yapan oyuncu, Çok dikkat etmeme rağmen Covid-19 testim pozitif çıktı ama çok şükür hafif semptomlarla geçiriyorum. Kuzey ve Berfu negatif, İzmit'te ailesinin yanında. Ben kendimi izole edip gerekenleri yapıyorum, daha ağır geçirenlere acil şifalar diliyorum. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim dedi.
IRMAK ÜNAL <br> <br> Irmak Ünal Instagram hesabından corona virüse yakalandığını açıkladı. İşte Ünal'ın açıklamalarından satırbaşları: Corona virüs ile boğuşuyorum son dört gündür. 'Boğuşuyorum' diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum. Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum'da tam bir izolasyon temposunda yaşadım. Doğru beslenme ile bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalıştım. Sosyalleştiğim zamanlanda çok dikkatliydim. Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul'a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor. Ben bu tarz bir hataya kurban gittim. Bunu bilseydim o kişiyle vakit geçirmezdim.
REYNMEN <br> <br> Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Gerçek ismi Yusuf Aktaş olan Reynmen sosyal medya hesabından paylaştığı hikaye bildiriminde: “Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim” dedi. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Reynmen,İğrenç, kötü hissediyorum. Hasta gibiyim ama değil gibiyim. İlginç bir şey. Evdeyim, karantinadayım. Hiçbir yere çıkmıyorum. Kimseyle temas etmiyorum. Bu zamana kadar temas ettiğim herkesi de uyardım. Gidip testlerini yaptırsınlar. Sonuç olarak ben de bunu birinden kaptım, içimde üretmedim. Herkes dikkat etsin dedi.
ALİNA BOZ <br> <br> Alina Boz yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Oyuncu, Sette yapılan rutin kontroller sırasında Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ve tedavi sürecim evde devam ediyor. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim dedi.
KUBİLAY AKA <BR> <BR> Kubilay Aka, kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili olarak esprili bir açıklama yaparak, Sıkıntı yok bu covid kime bulaştığını bilmiyor dedi.
DİLAN ÇITAK TATLISES <br> <br> İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Eklem ağrıları, tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 testi pozitif çıkmıştır diyerek coron virüse yakalandığını duyurmuştu. 30 yaşındaki şarkıcı, durumuyla ilgili bir paylaşım yaparak takipçilerine içini döktü: “Her şeyi olduğu gibi sahnede olup şarkı söylemeyi çok özledim. Şimdilik koklayabilme, tat alabilme ve hayatta kalmayı halledelim de...”
ALTAY <br> <br> Şarkıcı Altay, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.Sosyal medya hesabından kötü haberi duyuran ünlü şarkıcı Evimde izole oldum dedi.
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