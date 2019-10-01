İbrahim Tenekeci duyurdu: İtibar dergisi yayın hayatına son verdi

İbrahim Tenekeci’nin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı İtibar dergisi yayın hayatına son verdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Tenekeci, “İtibar, ekim sayısıyla birlikte sekizinci yılını doldurmuş oldu. Dergimizi 90. sayıda kapatacaktık fakat son bir gayretle sekizinci yılı tamamladık. İtibar dergisi yolculuğunu nihayete erdirmiştir. 97 sayı boyunca dergimize emek ve eser veren herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakmak

Paylaşımının devamında ise Tenekeci “Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Gelen yorumlara bakılırsa, İtibar bunu hakkıyla yapmış görünüyor. Tekrar teşekkür ederim. Allah sizlerden de razı olsun” dedi.

İbrahim Tenekeci’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım.

Aylık edebiyat ve fikriyat dergisi olan İtibar Türk Edebiyatının her kuşaktan önemli isimlerinin ürünleriyle katkıda bulunduğu bir dergiydi. Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, 1 Ekim 2011 tarihinde yayın hayatına başladı. Derginin en önemli düsturu, kişisel ilişkilerle değil, ürünlerinin niteliğiyle hak edilmiş bir itibarı ortak payda olarak kabul etmekti. Ahlaki erdemleri her şeyin üzerinde tutarak nitelikli bir yayıncılık yapmayı benimseyen derginin yayın hayatına son vermesi okurları tarafından üzüntüyle karşılandı.

İtibar dergisinin son sayısı.

İtibar dergisinin son sayısında yer alan veda yazısı ise şöyle:

İtibar dergisinin ilk sayısı Ekim 2011 tarihini taşıyor. Bu sayıyla birlikte sekiz yılı doldurmuş bulunuyoruz.

Dergimizi çıkarırken sorumluluk ve zorunluluk demiştik. Bugün artık zorunluluktan bahsediyoruz. Mesuliyet elbette devam ediyor.

İtibar, ilk günden bu yana edebiyatta güvenli bir alan oluşturma gayesi taşıyordu. Hem usta isimlerin eserleri yayınlanacak, hem yeni kalemlerin temayüz etmesi için gerekli ortam oluşturulacaktı. Nitekim derginin yüksek ilgi görmesi, böyle bir ihtiyacı da gözler önüne sermişti.

Camiamızda ortak kabul görmüş elli isim varsa, belki kırk tanesi dergimizde yer almıştır. Sekiz yılın sonunda, önümüzde onlarca ilk kitap duruyor. Türk edebiyatında yeni bir kuşağın meydana çıktığını görüyoruz.

Her fırsatta şunu söyledik: İtibar, bağımsız bir edebiyat dergisidir. Arkasında herhangi bir sermaye, ajans, parti, cemaat, dernek, vakıf yoktur. Dergimiz fedakarlık üzerine kurulmuş ve okuyucularımız sayesinde ayakta durmaktadır. Herhangi bir harici destek hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Hakikat budur.

İtibar’ın ana gövdesini oluşturan kadro, büyük ölçüde Kırklar dergisinde şekillenmişti. Kırklar ın gençleri, İtibar ın abla ve ağabeyi oldular. Bu durum, devamlılık adına güzel bir örnektir. Belki ileride arkadaşlarımızdan biri bu sancağı devralır.

Edebiyatta, özellikle şiirde, birkaç yıllık birliktelikler bile uzun sayılır. Burada bir grup arkadaşın neredeyse çeyrek asırdır beraber olduğunu görüyoruz. Dünya üstünde bundan daha kıymetli bir kazanç olabilir mi?

İtibar dergisi, bu sayısıyla birlikte yolculuğunu nihayete erdiriyor. Esasında dergiyi doksanıncı sayıda kapatacaktık. Son bir nefesle, son bir gayretle bu sayıya kadar ulaştık.

Bugünkü şartlar altında, yani herhangi bir kurumsal destek yahut kuvvetli reklam almadan, bu çapta bir edebiyat dergisinin ayakta kalması mümkün görünmemektedir. Maliyetlerin tahammül sınırını aşacak şekilde artması, dağıtım imkanlarının tamamen dağıtıcının lehine dönmesi, reklam gelirinin olmaması gibi birçok ekonomik sebep bizi bu kararı almaya mecbur bırakmıştır.

Sekiz yıl boyunca dergimize emek ve eser veren, katkı sağlayan, yürüyüşümüze eşlik eden isimlere bilhassa teşekkür etmek isteriz.

Allah’a emanet olunuz.

HAYAT Edebiyat sahteliği üzerinde barındırmaz