İDDEF Kurban Bayramı'nda 4 milyon kişiye ulaşacak.

“14 yıldır hayırsever bağışçılarımızın emanet ettiği kurbanlıkları güven ve hassasiyet içinde İslami usul ve kaidelere göre kesip ülkelerin en ücra köşelerine dahi ulaşarak tek tek teslim etme gayretindeyiz. Bu yıl da ülkelere giden ekiplerimiz ve yıl boyu sahada olan yerel görevlilerimiz ile 47 ülke 309 bölgede kurban kesim ve dağıtım çalışmalarını gerçekleştirerek eşit şekilde pay edilen etleri ilim tahsil eden medrese öğrencilerine ve gerçek ihtiyaç sahiplerine tek tek teslim edeceğiz. Yokluk ve yoksulluk yaşayan, kuraklık ve iç savaş nedeniyle zor günler geçiren ülkeler ile beraber bu yıl 100 bin hisse hedefiyle yaklaşık 4 milyon kimseye ulaşmayı planlıyoruz. Ayrıca kurban kesim ve dağıtım yapacağımız bölgelerde yaklaşık 45 bin yetim ve medrese öğrencisine bayramlık kıyafet hediye edeceğiz. Yurt dışında kurban kesmek isteyen tüm hayırseverlerimiz binlerce kilometre ötelerde kurban bereketini yaşatabilir, paylaşma ve dayanışma duygularıyla gönül coğrafyamızda kardeşliği pekiştirebilir”