İDDEF Kurban'da 3.5 milyon kişiye emanetleri ulaştırdı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) “Paylaş Kurbanını Kardeşinle” sloganıyla düzenlediği 2023 vekalet yoluyla yurtdışı vacip kurban organizasyonunda Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki 47 ülke 309 bölgede 79 bin 334 hisse kurban keserek 3 milyon 412 bin 444 yoksul kimsenin hanesine kurbanın sevinç ve bereketini taşıdı.





14 yılın verdiği güven ve tecrübeyle hiçbir aracı kurumla çalışmadan ülkelere giden ekiplerince kurbanlıkları ilk elden İslami usul ve kaidelere uygun şekilde keserek dağıtımını tamamladı.









Kurban Kriz Bölgeleri ve Kuraklık Yaşayan Ülkelere Umut Oldu

İDDEF, Afganistan, Etiyopya, Somali, Kenya, Gazze, Yemen ve Suriye gibi ülkelerde yer alan mülteci kampları, kuraklık ve kıtlık yaşayan alanlar ile savaş bölgelerinde de kurban kesimi ve et dağıtımları gerçekleştirdi.





Kurban çalışmalarıyla mazlum ve mağdur coğrafyalara ulaşan İDDEF, her bir bağışçının vekalet kurban emanetini büyük bir hassasiyetle gerçek ihtiyaç sahiplerine, medresede okuyan öğrencilere ve onların yoksul ailelerine teslim etti.





Bağışçıya SMS ve Video Gönderildi

Kurban programı kapsamında her bağışçıya kesim işleminin tamamlanmasının ardından bilgilendirme SMS’i gönderen, zorlu coğrafyaların teknik ve fiziki şartları nedeniyle söz verilmediği halde kesim videolarını ulaştıran İDDEF, hayırseverlerin www.iddef.org web sitesi üzerinden üye paneline giriş yapıp bağış detayını görüntüleyerek kurbanının hangi ülke ve bölgede kesildiğini öğrenebilmesini sağladı.









20 Bin Çocuğa Bayramın Mutluluğu Yaşatıldı

İDDEF ekipleri, kurban çalışmaları kapsamında gittiği ülkelerde İDDEF’e ait medreselere ve yetimhanelere ziyarette bulunarak öğrencilere bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye etti.

İDDEF görevlileri ayrıca kurban kesimi için gittikleri köylerde çocuklara bayramlık kıyafet, oyuncak, balon ve şeker dağıtarak bayram sevincini doyasıya yaşattı.





6 Şubat’tan bu yana deprem bölgesinde olan İDDEF Kurban Bayramı’nda ise Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elbistan ve Hatay’daki aşevlerinde kavurma pilav ikramında bulunarak, depremzede çocuklara bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye etti.





Gidilen ülkelerde cami, mescit, medrese ve su kuyuları gibi hizmet alanlarında yapılabilecek projelerle ilgili fikir alışverişi yapılıp, hizmet veren eserler yerinde ziyaret edilirken, kurban ikramıyla kardeşlik bağları pekiştirildi, hayırseverlerin selamları iletildi.









Kurban Organizasyonunda Neler Yapıldı?

İDDEF görevlileri, vekalet ile kurban kesim organizasyonu yapılacak ülkelere 3 ay öncesinden bizzat giderek kurban satın alım işlemlerini, veteriner kontrolünü ve küpeleme işlemlerini titizlikle gerçekleştirdi.





Ülkelere giden 100 ekip, sahadaki 500 görevli ve 3.000 kişilik öğrenci ve hoca gönüllüleriyle kurban organizasyonu ilk elden yaptı. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala tekrar yollara düşen ekipler kesim ve dağıtım çalışmalarında bulundu.





2023 yılı kurban faaliyetleri kapsamında bayram namazının ardından hisse sahiplerinin isimlerini tek tek okuyup vekaleti vererek, İslami usul ve kaidelere göre kurbanları kesmeye başlayan ekipler ve yerel görevliler, hayırseverlerin emanetini kesim videolarıyla kayıt altına alarak önceden belirlenen gerçek ihtiyaç sahiplerine hassasiyetle teslim etti.











