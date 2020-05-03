İftar ve sahurda dengeli beslen

Ramazan ayında herkesin gözden kaçırdığı ama sağlığımız için son derece önemli olan beslenme detayları çok büyük önem taşıyor. Ramazan’da doğru beslenmenin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Sevinç Yücecan, “Sahur ve iftarı bir bütün olarak değerlendirip, bu iki öğünde dengeli beslenmeyi sağlamalıyız” dedi. Ramazan’da, sahurda sadece su içerek niyetlenmenin veya gece yiyip yatmanın son derece zararlı olduğunun unutulmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Sevinç Yücecan, “Sahura kalkmadan veya yatmadan önce hafif bir şeyler yiyerek oruç tutmak da sakıncalıdır. Çok uzun süre aç kalmak sonucu halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi, unutkanlık, dalgınlık, dikkatsizlik, uykuya meyil, sinirlilik gibi semptomlar gelişebilir ve iş verimi düşer. Ayrıca, uzun açlık süresi mide asit salgısını da artırarak; hazımsızlık, şişkinlik, ekşime gibi çeşitli sindirim sistemi şikayetlerine neden olabilir. Bu nedenle sahurda emilimleri diğer besinlere kıyasla daha yavaş olan, kan şekerini daha yavaş yükselten ve diğer besinlere kıyasla çok daha fazla tokluk hissi oluşturan süt, peynir, yoğurt, yumurta, lifli besinler ve bu besinlerden oluşan yemekler tüketilmelidir” dedi.

Prof. Dr. Sevinç Yücecan

SAHURA SÜT PEYNİR SEBZELİ BÖREK

Prof. Dr. Sevinç Yücecan, sözlerine “Sahurda sebzeli börekler ve meyve de yenebilir veya süt, peynir, mevsim yeşillikleri, domates salatalık ile tam buğday ekmeğinden oluşacak kahvaltı menüsü de uygun olabilir. Aşırı tuzlu yiyecekler ve içecekler örneğin turşular, tuzlu ayran, ağır tatlılar, börekler gün boyunca kişiyi susatan türde yiyecekler olduğundan sahurda yenmemesi daha doğrudur. Susuzluğu arttıracağı için sahurda zeytin yerine 4-5 adet ceviz veya 10 ila 15 badem, fındık da tüketebiliriz. Ayrıca mideyi uyarıcı olan çok acılı ve baharatlı yemeklerden de uzak durulmalıdır. Kurubaklagiller ve karbonhidrat içeriği yüksek besinlerin tek başına tüketilmesi de sahur için uygun değildir” diyerek devam etti.

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Karbonhidrattan uzak durun