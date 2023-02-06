İGART’ta eserler ikinci kez yarışacak

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İGA İstanbul Havalimanı, Türk kültürünün ziyaretçilere tanıtılması amacıyla hayata geçirdiği İGART Sanat Projeleri Yarışması’nın ikincisini düzenliyor.
İGA İstanbul Havalimanı, Türk kültürünün ziyaretçilere tanıtılması amacıyla hayata geçirdiği İGART Sanat Projeleri Yarışması’nın ikincisini düzenliyor. 1 Nisan’a kadar başvurulabilecek yarışmada malzeme, konu ve teknik sınırlaması bulunmazken uygulama ya da eserin proje alanına uygun şartta olması bekleniyor. Yarışmanın kazanan eseri D1 – Check-in bölgesinin ortasında giden yolcu ve gelen yolcu terminallerini alt ve üst mekanlarını birbirine bağlayan yuvarlak boşluk alanda yer alacak ve her iki kattan görülecek şekilde yerleştirilecek. Kazanan eser 2 milyon liranın da sahibi olacak. Sonuçların 20 Haziran’da açıklanacağı yarışmaya ilişkin detaylı bilgi igart.istanbul/yarismalar adresinden alınabilir.