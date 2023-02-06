İGART’ta eserler ikinci kez yarışacak

İGA İstanbul Havalimanı, Türk kültürünün ziyaretçilere tanıtılması amacıyla hayata geçirdiği İGART Sanat Projeleri Yarışması’nın ikincisini düzenliyor. 1 Nisan’a kadar başvurulabilecek yarışmada malzeme, konu ve teknik sınırlaması bulunmazken uygulama ya da eserin proje alanına uygun şartta olması bekleniyor. Yarışmanın kazanan eseri D1 – Check-in bölgesinin ortasında giden yolcu ve gelen yolcu terminallerini alt ve üst mekanlarını birbirine bağlayan yuvarlak boşluk alanda yer alacak ve her iki kattan görülecek şekilde yerleştirilecek. Kazanan eser 2 milyon liranın da sahibi olacak. Sonuçların 20 Haziran’da açıklanacağı yarışmaya ilişkin detaylı bilgi igart.istanbul/yarismalar adresinden alınabilir.