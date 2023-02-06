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Arapça'dan çeviriye ilgi arttı: 'Şeyh Hamed Tercüme Ödülleri'nin sekizincisi düzenlendi

Katar’da düzenlenen “Şeyh Hamed Tercüme ve Uluslararası Birbirini Anlama Ödülü” Arapça'dan Türkçe'ye çeviriye ilgiyi de artırdı. Bu kategorideki eser sayısı 2015’e göre çok yükseldi. “Modernlik Ruhu” kitabının çevirisiyle ikincilik ödülü alan Prof. Mehmet Emin Maşalı organizasyonun nitelikli tercümeyi teşvik ettiğini söyledi.

Sevda Dursun
Sevda Dursun
03:45 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bu sene sekizincisi düzenlenen “Şeyh Hamed Tercüme Ödülleri”, çeviriye hak ettiği değeri teslim ediyor.

Bu sene sekizincisi düzenlenen “Şeyh Hamed Tercüme Ödülleri”, çeviriye hak ettiği değeri teslim ediyor.

Katar’da düzenlenen “Devlet Başkanı Hamed Tercüme ve Uluslararası Birbirini Anlama Ödülü” tercümeye olan ilgiyi belirgin bir şekilde artırdı. Hak ettiği değeri hiçbir zaman bulamayan çeviri faaliyetleri, Şeyh Hamed Ödülü’yle büyük bir teşvik yakaladı. Üç kategoride toplamda 2 milyon ödül dağıtılan yarışmanın prestiji de fazla. Beş yılda bir açılan “Arapça’dan Türkçe’ye Tercüme” kategorisindeki eser sayısının 2015 yılına göre oldukça yüksek olması ise Türk akademyasında da epeyce popülerleştiğinin bir belirtisi.

Bu sene sekizincisi düzenlenen yarışmanın “Arapça’dan Türkçe’ye Tercüme” kategorisinde birinciliği Litera Yayıncılık tarafından okuyucuyla buluşturulan “Aristoteles Metafizik Büyük Şerhi” isimli tercümesiyle Prof. Dr. Muhittin Macit elde etti. İkincilik Pınar Yayınları’ndan çıkan “Modernlik Ruhu” isimli tercümeyle Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ile Doç. Dr. Münteha Maşalı ve Mana Yayınları’ndan çıkan “Arap-İslam Medeniyetinde Entelektüeller” başlıklı çeviriyle Dr. Numan Konaklı’nın oldu. Üçüncülük ödülünü ise Albaraka Yayınlarından çıkan “Delâletü’l-Hâirîn, Aklı Karışıklar İçin Rehber” isimli tercümesiyle Doç. Dr. Osman Bayder ve Doç. Dr. Özcan Akdağ ile Timaş Yayınlarından çıkan İbn Teymiyye’ye ait “Şer’î Siyaset” isimli çevirisiyle Prof. Dr. Soner Duman paylaştı.

BEYTÜ’L HİKME’DEN ŞEYH HAMED’E

Bu vesileyle Taha Abdurrahman’dan Modernlik Ruhu isimli çevirisiyle ikincilik ödülünü elde eden Mehmet Emin Maşalı’yla tercüme faaliyetleri üzerine konuştuk. Maşalı, tercümenin insanoğlu tarafından geçmişte ve günümüzde muhtelif dillerde üretilen ilmi ve kültürel birikime ve bu birikimin semeresi fikirlere ulaşma noktasında köprü vazifesi gördüğünü belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Klasik ve modern fikriyatın, ifadeye döküldükleri dilleri bilmeyen toplumlara aktarılmasına aracılık eden ve bu yönüyle de fikrî ve kültürel gelişim ve etkileşimi besleyen tercüme faaliyetinin günümüzde özellikle de dinî düşünce alanında hak ettiği değeri gördüğünü söylemek pek de mümkün değildir. Oysaki Abbasiler döneminde Beytü’l-Hikme çerçevesinde yürütülen tercüme faaliyetinin İslami düşünce geleneğinin şekillenmesine olan etkisi ortada. İşte böyle bir zeminde ‘Devlet Başkanı Hamed Tercüme Ödülü’ hem tercümenin düşünce açısından taşıdığı önemin idrak edilmesine aracılık etmesi hem de yetkin tercümelerin ödüllendirilmesi üzerinden nitelikli tercüme çalışmalarının teşvik edilmesi gibi bir misyonu üstleniyor.”

Mehmet Emin Maşalı

KATILAN ESER SAYISI ARTTI

2015 yılına kıyasla “Arapça’dan Türkçe’ye Tercüme” kategorisinde bu yıl yarışmaya katılan eser sayısındaki artışa dikkat çeken Maşalı, “Bu alaka, ülkemiz akademyasının bu ödüle olan ilgisinin her geçen gün biraz daha arttığını gösterdiği gibi ödülün tercümeyi teşvik etme amaç ve misyonunun tahakkuk ettiğini de göstermektedir” ifadelerini kullandı.

TÜRKÇE KATEGORİ ÜÇ YILDA BİR

Çevirmenler arasında prestiji yüksek olan “Devlet Başkanı Hamed Tercüme Ödülü” çerçevesinde “Tercüme ve Kültür Alışverişinin Problemleri” başlıklı bir sempozyum da düzenlendi. Altı oturumda gerçekleşen sempozyumda tercüme etkinliğinin temel meseleleri ve sorunları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Sempozyumda, tercümede yetkinlik ve kaliteyi yakalama adına mütercimlere icazet verecek uluslararası bir kurul veya kurumun tesis edilmesi yönünde bir öneri kabul edildi. Beş yılda bir yapılan Arapça’dan Türkçe’ye tercüme kategorisi ise bu yıldan itibaren üç yılda bir düzenlenecek.


#Arapça
#Katar
#Şeyh Hamed
#Türkçe
#Prof. Mehmet Emin Maşalı
22 dakika önce
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Arapça'dan çeviriye ilgi arttı: 'Şeyh Hamed Tercüme Ödülleri'nin sekizincisi düzenlendi
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