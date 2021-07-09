İHH bu yıl da mazlumların yanında: Kurban Bayramı'nda 65 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ve çocuklara yardım eli uzatacak

İHH, bayrama sevinçli girmeleri için yetim, ihtiyaç sahibi yetişkin ve mağdur çocuklara bayramlık kıyafet ulaştıracak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre İHH, 29 yılın verdiği tecrübe ile bu yıl da mazlumların yanında olacak; hayırseverlerin kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için "Kurbanla Hatırla" sloganıyla Türkiye ile birlikte 65 ülkeye yola çıkacak.

Kurban bedelinin 1200 lira olarak belirlendiği kampanya kapsamında ayrıca İHH, yetimler için de çalışmalar yürütecek.

HAYAT İHH geçen yıl 22 ülkede bin 311 su kuyusu açtı: 525 bin kişi temiz suya kavuştu

İHH, bayrama sevinçli girmeleri için yetim, ihtiyaç sahibi yetişkin ve mağdur çocuklara bayramlık kıyafet ulaştıracak. Hayırseverlerin destekleriyle yapılacak olan çalışmayla Türkiye dahil 30 ülkede toplamda 100 binden fazla çocuğa bayramlık kıyafet hediye edilecek.

Öte yandan İHH, geliştirdiği Yetim Sponsorluk Sistemi'yle 51 ülkede yaklaşık 120 bin yetimin aylık bakımını üstleniyor.

İHH'nın Bayramlık Projesi aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki ve Türkiye'deki yetimlere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, vakfın internet sitesinden bilgi alabiliyor.

REKLAM

HAYAT İHH, 2020'de Suriye'de 1 milyon 250 bin kişiye yardım ulaştırdı