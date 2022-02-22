Hayat İHH Burkina Fasoda okul açtı
AKTÜEL

İHH Burkina Faso’da okul açtı

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın farklı coğrafyalarında yaptığı insani yardım çalışmalarının yanı sıra imza attığı kalıcı eserlerle de mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. İHH, kalıcı eser projeleri kapsamında son olarak, Burkina Faso’nun Yatenga ilindeki Ziga Köyü’nde bağışçıların destekleriyle imam hatip okulu açtı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İHH Burkina Faso’da okul açtı
İHH Burkina Faso’da okul açtı
İHH Burkina Faso’da okul açtı
İHH Burkina Faso’da okul açtı
İHH Burkina Faso’da okul açtı
İHH Burkina Faso’da okul açtı
İHH Burkina Faso’da okul açtı
İHH Burkina Faso’da okul açtı
İHH Burkina Faso’da okul açtı
İHH Burkina Faso’da okul açtı
İHH Burkina Faso’da okul açtı
İHH Burkina Faso’da okul açtı

Yıkılan okulun yerine inşa edildi

Ziga Köyü’nde yaşanan yoğun yağışlar sonucu yıkılan ve kullanılamaz hale gelen okulun yerine inşa edilen okula, Es Seyyid Muhammed Suruci-Seyyid Baba İmam Hatip Okulu ismi verildi. Okul, Müslüman nüfusun yoğun olduğu bölgede, hem dinî hem de fennî ilimlerin okutulması amacıyla inşa edildi. Okulda, kız öğrenciler için 4 sınıf, erkek öğrenciler için 2 sınıf, 1 idari ofis, erkek ve kız öğrenciler için ayrı mescit, abdesthane ve tuvaletler bulunuyor.

Solar sistem kuruldu

Okulun bahçesinde, bölge halkının da yararlanabileceği depolu bir su kuyusu açıldı. Proje kapsamında, okulun tüm tefrişatı temin edilirken, aydınlatma için de solar sistem kuruldu.

Okulun açılışı, bölge halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Açılış vesilesiyle İHH tarafından yemek ikramında bulunuldu.

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