İHH Burkina Faso’da okul açtı

Yıkılan okulun yerine inşa edildi

Ziga Köyü’nde yaşanan yoğun yağışlar sonucu yıkılan ve kullanılamaz hale gelen okulun yerine inşa edilen okula, Es Seyyid Muhammed Suruci-Seyyid Baba İmam Hatip Okulu ismi verildi. Okul, Müslüman nüfusun yoğun olduğu bölgede, hem dinî hem de fennî ilimlerin okutulması amacıyla inşa edildi. Okulda, kız öğrenciler için 4 sınıf, erkek öğrenciler için 2 sınıf, 1 idari ofis, erkek ve kız öğrenciler için ayrı mescit, abdesthane ve tuvaletler bulunuyor.

Solar sistem kuruldu

Okulun bahçesinde, bölge halkının da yararlanabileceği depolu bir su kuyusu açıldı. Proje kapsamında, okulun tüm tefrişatı temin edilirken, aydınlatma için de solar sistem kuruldu.

Okulun açılışı, bölge halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Açılış vesilesiyle İHH tarafından yemek ikramında bulunuldu.

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