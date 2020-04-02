Hayat İHHdan sağlıkçılara vefa ziyareti
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İHH’dan sağlıkçılara vefa ziyareti

İHH’dan sağlıkçılara vefa ziyareti

İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, sağlık personellerinin özverili çalışmalarını takdir etmek amacıyla hastane hastane dolaşıp hazırladıkları hediye paketlerini kendilerine teslim etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yurt içinde İHH, sadece yardım dağıtmakla kalmıyor, özellikle sağlık personellerinin moral ve motivasyonunu diri tutabilmek için de çalışmalar gerçekleştiriyor.
Yurt içinde İHH, sadece yardım dağıtmakla kalmıyor, özellikle sağlık personellerinin moral ve motivasyonunu diri tutabilmek için de çalışmalar gerçekleştiriyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgın hastalığının etkilerine karşı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Özellikle yurt içine ağırlık vererek faaliyetlerine devam eden İHH, aynı zamanda yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine de hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Yurt içinde İHH, sadece yardım dağıtmakla kalmıyor, özellikle sağlık personellerinin moral ve motivasyonunu diri tutabilmek için de çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İHH ekipleri, gece gündüz vatandaşlarımız için çalışan sağlık personellerine teşekkür etmek için hazırladığı küçük hediye paketlerini hastane hastane dolaşarak kendilerine teslim etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgın hastalığının etkilerine karşı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

“Çok yoğun tempoda çalışıyorlar”

“Amacımız onlara bu zor dönemde yaptıkları çalışmalar için moral desteği sağlamak” diyen İHH Yurt İçi Yardım Birimi Koordinatörü Haluk Özüer, açıklamalarını şöyle tamamladı:

  • “Ülkemizdeki Covid 19 virüs salgınından dolayı sağlık personellerimizin ve sağlık çalışanlarımızın çok yoğun tempoda çalıştıklarını görüyoruz. Biz de İHH İnsani Yardım Vakfı olarak onlara küçük bir hediyede bulunmak istedik. Bu şekilde 3 günde 12 hastane ziyaretinde bulunduk. Hediye paketlerimizin içerisinde su, meyve suyu, kek, el dezenfektanı, terlik, pijama, tıbbi cihazlar için pil, maske ve eldiven bulunmakta. Kendilerine gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.”

Ziyaretler sürecek

İHH ekiplerinin, hediye vermek amacıyla hastane ziyaretleri devam edecek.

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