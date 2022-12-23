Hayat İki yılda 10 yaş gençleştik Areda Surveyden ilginç araştırma
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İki yılda 10 yaş gençleştik: Areda Survey'den ilginç araştırma

Areda Survey’in yaşlılık araştırmasından ilginç sonuçlar ortaya çıktı. 2 bin kişi ile gerçekleştirilen yaşlılık araştırmasına göre Türk halkının yüzde 41,4’ü 70 yaş ve üzerini yaşlı olarak tanımlıyor. 2020 yılında 60 yaş ve üzeri yaşlı olarak görülürken, 2022 yılında yaşlılık yaşı 70 oldu.

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İki yılda 10 yaş gençleştik: Areda Surveyden ilginç araştırma
Areda Sürvey'den ilginç araştırma

Areda Survey’in 2 bin kişi ile gerçekleştirdiği yaşlılık araştırmasına göre son iki yılda 10 yaş gençleştik.

Yapılan araştırmaya göre; 2020 yılında 60 yaş ve üzeri yaşlı olarak görülürken, 2022 yılında yaşlılık yaşı 70 oldu.

Türk Halkı 70 Yaş Üzerine Yaşlı Diyor

Genel olarak toplumlarda belirli bir yaşa gelen bireyleri yaşlı olarak tanımlama eğilimi yaygındır. Areda Survey’in gerçekleştirdiği araştırmada yaşlılık başlangıcı yüzde 41,4 ile 70 yaş ve üzeri olarak kabul gördü. 2020 yılı verilerine göre yaşlılık başlangıcı yüzde 37,3 ile 60 yaş ve üzeri seçilmişti.

Yaşlılar Artık Bilgi ve Deneyim Sahibi Olarak Görülüyor

Yaşlılık kabul yaşının 60’dan 70’e yükselmesiyle birlikte yaşlı denilince akıllara ilk gelen özellik de bakıma muhtaç kişi yerine, bilgi ve deneyim sahibi kişi olarak değişiklik gösterdi. Araştırmaya göre yüzde 39,6 ile yaşlı denilince ilk olarak akıllara bilgi ve deneyim sahibi kişi geliyor. İkinci olarak ise yüzde 32,5 ile bakıma muhtaç kişi seçeneği yer alıyor. 2020 yılı verileri değerlendirildiğinde yüzde 36,7 ile ilk olarak bakıma muhtaç kişi, yüzde 32,6 ile bilgi ve deneyim sahibi kişi sonucu yer alıyordu.

Yaşlılar Fiziksel Aktiviteye Önem Vermiyor

Yaşlılıkta fiziksel aktivitenin önemine dair yer verilen sorularda yüzde 38,5 ile yaşlıların fiziksel aktivitelerin önemine dair bilgi sahibi olmadıkları, yüzde 35,1 ile ne tür fiziksel aktivite yapacaklarını bilmedikleri, yüzde 26,4 ile fiziksel aktivite yaparken oluşabilecek sakatlıklardan çekindikleri görüldü.

Metodoloji

Araştırma 26-31 Ekim 2022 tarihleri arasında 2000 kişinin katılımıyla kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.

Bu pazar seçim olsa Erdoğan açık ara önde: İşte son oy oranları
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Areda Survey’in 2023 seçimi için yaptığı son anket çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Türkiye genelinde 3 bin 872 kişi ile yapılan anket çalışmasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması halinde tüm adaylara karşı açık ara önde.
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Areda Surveyin nisan ayı sosyometre araştırmasının sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 58i, Millet İttifakının ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağını düşünüyordu, bu oran mart ayında ise yüzde 72 düzeyindeydi.
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Seçimde ikinci tur senaryosu: Anketler ne söylüyor?Son yapılan araştırmalara göre masada dört senaryo var. Areda Survey olası Cumhurbaşkanı adayları için yeni bir anket düzenledi. 3 bin 872 kişi ile yapılan anket çalışmasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine açık ara önde. Peki 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yapılan araştırmada hangi aday kaç oy aldı. İşte oranlar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tüm Adaylara Karşı KazanıyorAreda Survey’in katılımcılara yönelttiği Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve aşağıdaki adaylar 2. tura kalsa hangi adaya oy verirsiniz  sorusuna gelen yanıtlar şu şekilde:
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Cumhurbaşkanlığı seçiminin olası ikinci turu senaryosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun kalması halinde Erdoğan yüzde 47,9 oy alırken, Kılıçdaroğlu yüzde 42,4 alıyor, oy kullanmam ikisine de oy vermem diyenlerin oranı ise 9,7.
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Recep Tayyip Erdoğan ve  Meral Akşenerin ikinci tura kalması halinde, Erdoğan yüzde 48,3 oy alırken, Akşener yüzde 40 oy alıyor. Oy kullanmam ikisine de oy vermem diyenlerin oranı ise 11,7.
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Cumhurbaşkanlığı seçiminin olası ikinci turu senaryosunda Recep Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaşın kalması halinde, Erdoğan yüzde 47,2 oy alırken, Mansur Yavaş yüzde 42,9 oy alıyor.
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Recep Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu kalırsa; Erdoğan yüzde 47,8 oy alırken İmamoğlu yüzde 40,5 oy alıyor.
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Metodoloji Areda Survey tarafından 01-04 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya 3 bin 872 kişi katıldı.
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Araştırma kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
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Bir diğer yapılan anket ise vatandaşlara Millet İttifakı Ortak aday çıkarabilecek mi? sorusu soruldu. Uzun süredir ortak aday tartışmaları ile gündemden düşmeyen Millet İttifakını ortak aday çıkarabileceğine ilişkin güvenin anket sonucuna göre azaldığı anket sonucunda gözler önüne seriliyor.
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MİLLET İTTİFAKINA OLAN İNANÇ AZALDIAraştırma sonuçlarına göre, Millet İttifakı’nın ortak bir adayda anlaşarak seçime gireceği düşüncesini savunanların oranı yüzde 58,6 iken, yüzde 41,4 Millet İttifakı’nın ortak aday çıkaramayacağını ifade etti.
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Mart ayında Millet İttifakı’nın ortak bir aday çıkarabileceğine olan inanç yüzde 72 iken, bu düşüncede olanların oranının önceki aylarla karşılaştırıldığında düşüş gösterdiği ortaya çıktı.
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Areda Surveyin daha önce yaptığı anket çalışmasında ise partilere verilen oy oranlarına göre Adalet ve Kalkınma Partisi yine ilk sırada yer alıyordu.
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Bu pazar seçim olsa hangi aday kazanır?
Bu pazar seçim olsa Erdoğan açık ara önde: İşte son oy oranları
Areda Survey, 2023 seçimleri öncesi siyasi liderlerin son oy durumlarına ışık tuttu. Türkiye genelinde 3 bin 872 kişi ile yapılan anket çalışmasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması halinde tüm adaylara karşı açık ara önde. Peki, bu pazar seçim olsa hangi aday kazanır? İşte merak edilen seçim anketi sonucu ve 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için olası adayların oy oranları...


Areda Survey araştırdı: Türk halkının en çok tükettiği çikolata belli oldu
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Çoğumuzun ortak noktalarından biri de çikolata sevgisi.
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Fakat tercihlerimiz konusunda farklılar yaşanabiliyor.
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Kimimizin favorisi sütlüyken kimimizinki bitter çikolata olabiliyor.
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En özel günlerimizde yüzümüzü güldüren, yorulduğumuzda bizi harekete geçirecek enerjiyi veren çikolata araştırmasının sonuçları belli oldu.
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İşte Türk halkının en çok tükettiği çikolata...
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Areda Surveyin araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 54,4’ü sütlü çikolatayı tercih ediyor.
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Çikolatanın en sevilen hali olan sütlü çikolatayı yüzde 41,9 ile bitter çikolata takip ediyor.
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ÇİKOLATA KAHVE İLE TÜKETİLİYORTaze çekilmiş kahveden yapılmış bir fincan kahve ve yanında yedikçe mutluluk veren bir parça çikolata… Bu muhteşem ikiliye hayır diyebilecek oldukça az olsa gerek.
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Araştırmaya göre katılımcıların 76’sı çikolatayı kahve ile birlikte tüketiyor.
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Metodoloji Areda Survey tarafından 17 -20 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen çikolata araştırmasına 1100 kişi katıldı. Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.
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Areda Survey araştırdı: Türk halkının en çok tükettiği çikolata belli oldu
Areda Survey'in bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği çikolata araştırmasına göre Türk halkının en çok tükettiği çikolata belli oldu. İşte Türk halkının yerken kendisini en mutlu hissettiği çikolata...

En sevilen kahve hangisi: Areda Survey araştırdı
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Günümüzde yeni nesil kahve tüketiminin giderek yaygınlaşmasıyla Türk toplumunun kahve tercihi de merak konusu haline geldi. Areda Surveyin gerçekleştirdiği en sevilen kahve araştırmasına göre yüzde 77,0 ile Türk kahvesi diğer kahve türlerini gölgede bıraktı.
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TÜRK HALKI KAHVEYİ ÖĞLEDEN SONRA TÜKETİYORAraştırma sonuçlarına göre Türk halkı kahveyi en çok yüzde 34,3 ile öğleden sonra tüketiyor. Kahve tüketiminde öne çıkan diğer zamanlar ise yüzde 27,6 ile akşam, yüzde 26,4 ile kahvaltı sonrası, yüzde 8,5i gün boyu ve yüzde 3,1i kahvaltı.
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Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 58,9u kahvesini kendisi yapmayı tercih ediyor. Yüzde 26,7si hem kendim yaparım hem de satın alırım derken, yüzde 14,3ü satın alırım diyor.
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GÜNDE 1 FİNCAN ŞEKERLİ KAHVE KEYFİGünümüzde kontrollü olarak tüketilen kahvenin insan sağlığını olumlu yönde etkilediği artık biliniyor. Ancak kahve tüketimi insan sağlığına iyi gelen bir içecek olarak tercih edilmesinin ötesinde bir yerde. Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 52,4ü keyif aldığım için kahve tüketiyorum diyor. Yüzde 33,1i ise sağlığım için tüketiyorum tercihini yapıyor.
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Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 74,5i kahve keyfini günde 1 FincanKupa ile sınırlandırıyor ve yüzde 50,4ü kahvelerini şekerli olarak tüketmeyi sevdiğini belirtiyor. Yüzde 37,3ü ise şekersiz kahve tüketiyor.
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Araştırmaya göre en çok tercih edilen kahveler sırayla şöyle:
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Türk kahvesi: Yüzde 77
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Menengiç kahvesi: Yüzde 6,1
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Hazır kahve: 4,6
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Latte macchiato: Yüzde 4
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Espresso: 3,4
En sevilen kahve hangisi: Areda Survey araştırdı
Areda Survey'in bin 100 katılımcı ile gerçekleştirdiği “En Sevilen Kahve" araştırmasının sonuçlarına göre Türk Kahvesi yüzde 77,0 ile liderliği yeni nesil kahve çeşitlerine bırakmadı.

AREDA Survey Türk halkına sordu: İşte en sevilen 10 Türk filmi
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Sararmış yaprakları, kendine has atmosferi ve tüm romantikliğiyle sonbahar geldi. Serin havalara en çok yakışan aktivitelerden bir olan film akşamları da artık başlıyor.
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Areda Survey’in gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre belirlenen en sevilen 10 Türk filmi, sonbahar ruhuna yakışan film akşamlarında içinizi ısıtacak.
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Areda Survey tarafından 07-12 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen en sevilen Türk filmi araştırmasına bin 100 kişi katıldı.
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Araştırma kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
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En Sevilen 10 Türk Filmi “En sevdiğiniz Türk filmi hangisidir?” sorusuna cevap veren katılımcıların belirlediği En Sevilen 10 Türk Filmi listesi;
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10 - Kelebeğin Rüyası (%3,3)
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9 - Süt Kardeşler (%3,3)
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8 - Devrim Arabaları (%3,7)
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7 - Çöpçüler Kralı (%3,8)
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6 - Neşeli Günler (%3,9)
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5 - Yedinci Koğuştaki Mucize (%5,5)
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4- Hababam Sınıfı (%10,0)
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3 - Eşkıya (%11,7)
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2 - Babam ve Oğlum (%16,4)
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1- Selvi Boylum Al Yazmalım (%16,5)
AREDA Survey Türk halkına sordu: İşte en sevilen 10 Türk filmi
Areda Survey, bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği “En sevilen Türk filmi" araştırması ile sonbahar ruhuna yakışan Türk halkının en çok sevdiği 10 Türk filmini seçti. İşte “En sevdiğiniz Türk filmi hangisidir?" sorusuna cevap veren katılımcıların belirlediği 'En Sevilen 10 Türk Filmi' listesi...

Areda araştırdı: Türk halkı en çok hangi yalanı söylüyor?
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Araştırmada “En sık başvurduğunuz beyaz yalan hangisi?” sorusuna katılımcıların cevapları şu şekilde oldu..
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ARAŞTIRMAYA GÖRE EN ÇOK SÖYLENEN YALANLAR“Yüzde 21,1 ben asla yalan söylemem.
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“Yüzde 16,5 telefonum sessizdeydi.
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“Yüzde 12,7 kullanım şartlarını okudum, kabul ediyorum.
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“Yüzde 10,3 söyle kızmayacağım.
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“Yüzde 9,1 telefonu değiştirdim, numaran kayıtlı değil.
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“Yüzde 6,0 iyi derecede İngilizce biliyorum.
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“Yüzde 4,5 üzerimde nakit yok.
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“Yüzde 4,0 önemli olan ruh güzelliği.
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“Yüzde 2,6 önemli olan kazanmak değil yarışmaktı.
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“Yüzde 2,6 yok ya ben de yeni gelmiştim zaten.
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“Yüzde 10,6 diğer olarak belirlendi.”
Areda araştırdı: Türk halkı en çok hangi yalanı söylüyor?
Areda Survey'in bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği ''En sık söylenen yalanlar'' araştırması sonuçlarına göre Türk halkının en çok başvurduğu beyaz yalan belli oldu.


Sağlık ekiplerinden anlamlı hizmet

Sağlık ekiplerinden anlamlı hizmet

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