İleri dönüşüm eserleri Contemporary İstanbul’da

Geniş bir kültür mirasına ev sahipliği yapan ülkemizde tarihi eserlerin korunmasına yönelik yüksek mimar Seda Özen Bilgili, “Her kişi bir eserden sorumlu olsun” önerisi getirdi. Bilgili, “İnsanımızın bir eserle bağını birebir kurabilirsek, tahrip etmek bir yana bunları korumak için gönüllü bir yarışa girilecek” diye konuştu.