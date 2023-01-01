İleri dönüşüm eserleri Contemporary İstanbul’da

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22 farklı ülkeden sanatçı ve eserlerinin yer alacağı Tersane İstanbul’da düzenlenecek etkinliğe Tosyalı Holding, iki farklı alanda destek verecek. Holdingin “Sürdürülebilir Sanat” koleksiyonunda yer alan heykeltıraş Varol Topaç’ın çelik üretim atıklarından ileri dönüşüm tekniğiyle oluşturduğu bir eser de sergilenecekler arasında. Topaç’ın eseri sürdürülebilirliğe yeni bir bakış açısı ve yorum katacak. Contemporary İstanbul, 26-27 Eylül önizleme, 28 Eylül-1 Ekim genel ziyaret ile Tersane İstanbul’da görülebilecek.