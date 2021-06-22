İlim Yayma Ödülleri'nin ikincisi bu yıl düzenlenecek: Türkiye'deki bilimsel çalışmalara rol model olacak

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Av. Nurettin Alan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Genel Sekreteri Prof. Dr. Ömer Çınar, İlim Yayma Vakfı İletişim Komisyon Başkanı M. Nazif Çelebi, Vakıf Genel Müdürü Adem Yavuz, Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy, TURKCELL Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, TOSYALI HOLDİNG Başkan Vekili Şerif Tosyalı ve Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy bugün gerçekleştirilen İlim Yayma Ödülleriyle ilgili basın buluşmasında Ataşehir Sheraton Grand Hotel’de basın temsilcilerine ev sahipliği yaptı.

İlki 2019 yılında Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilen Türkiye’nin Akademik anlamda saygın ödül programı olan İlim Yayma Ödülleri, bu yıl TURKCELL, HAYAT Holding, TOSYALI Holding ve MNG Şirketler Topluluğu ana sponsorluğunda ikincisini düzenlemek için hazırlıklara tüm hızıyla devam ediyor.

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İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün (solda), İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan (ortada), İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Av. Nurettin Alan (sağda)

ÜÇ KATEGORİDE BAŞVURULAR AÇILDI

Türkiye’deki ilmi çalışmaları teşvik etme gayesiyle, millî sorunlara çözüm üretebilecek imkân ve kabiliyetlerin geliştirilmesine öncü olacak evrensel nitelikteki bilimsel çalışmaları gerçekleştirenlerin onurlandırıldığı İlim Yayma Ödülleri, “Büyük Ödül”, “Sosyal Bilimler” ve “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimler” olmak üzere üç kategoride başvurulara açıldı.

Ödül programına büyük bir heyecanla hazırlandıklarını belirtilen Necmeddin Bilal Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de ileri düzeyde akademik çalışma gerçekleştiren ilim insanlarının ödüllendirildiği İlim Yayma Ödülleri programını İlim Yayma ailesi olarak taltif etmenin önemini hissediyoruz. Türkiye’nin sorunlarına çözüm getiren, gerçekten özgün değerler üreten, akademik yetkinliği olan, toplumda yaygın etki oluşturan çalışmaların desteklenmesi geleceğe dair ayrı bir heyecan katmaktadır. Bu yüzden ödül kazananlarının yıllar geçtikten sonra sayılarının artması sonucunda ödülün ekolünü oluşturmayı arzu ediyoruz. Bu ödülün kamuoyunda yankı bulmasını istememizin bir amacı vardır. İlkokul, ortaokul ve lise çağlarında eğitimlerine devam eden gençlerimize ilham olabilecek bilimsel çalışmaların duyurulmasıdır.”

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İYİLİĞİ VE GÜZELLİĞİ HEDEFLİYORLAR

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün de “İnsanlığın içerisinde bulunduğu olumsuz gelişmelere 'dur' demek istiyorsak bilimi devreye sokmak zorundayız. İlim Yayma Ödüllerine layık görülen bilim insanlarımızın toplumda rol model olması bakımından önemli görüyorum. Bu kapsamda iyiliği ve güzelliği hedefleyenler olarak İlim Yayma Ödülleri’nin akademi dünyamızda kalıcı başarılara imza atmasını istiyoruz.” dedi.

Başvuru sürecine dair detayları anlatan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy, “Türkiye’nin saygın akademi ödülleri olan İlim Yayma Ödülleri için 2 yıllık bir hazırlık sürecinden sonra 2021 çalışmalarına devam edildiğini” vurguladı.

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Prof. Dr. İdris Sarısoy, “Tüm işlemlerin www.ilimyaymaodulleri.org adresinden yürütüldüğü başvurular, 31 Temmuz 2021 tarihine kadar devam etmektedir. Doktora unvanı olanlar için, “Sosyal Bilimler” ile “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” kategorisine doğrudan başvuru, “Büyük Ödül” kategorisinde ise akademik unvan şartı aranmaksızın aday gösterme yöntemiyle aday olunabilmektedir” bilgisini paylaştı.

TOPLAMDA BİR MİLYON LİRA ÖDÜL VERİLECEK

Yaklaşık 4 aylık sürede 6 farklı kurul tarafından 8 farklı aşamada değerlendirilecek çalışmalar içerisinden “Sosyal Bilimler” ile “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” kategorilerinin her biri için ₺200.000, “Büyük Ödül” kategorisi için ₺600.000 olmak üzere toplamda ₺1.000.000 değerinde nakit para ödülü verilecek.

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Hayat Kimya Genel Sekreteri Osman Aksoy; “İlmin yayılması ve bilimsel çalışmaların duyrulmasına katkı sağlamak amacıyla İlim Yayma Ödülleri’ne katkı sunuyoruz. Özellikle sosyal bilimler alanında ülkemizin iyi düzeyde sosyologlarına ihtiyaç duyuyoruz. Bizler, Hayat Kimya olarak bilimsel çalışmalara katkı sunan İlim Yayma Ödülleri’ne kesintisiz olarak destek vermek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

TURKCELL Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, “Geçen sene sektörel bazda en çok patent başvurusu gerçekleştiren bir şirket haline geldik. İlim Yayma Ödülleri’ne destek olmamızın sebebi; herkesin ilime, bilime ve teknolojiye eşit şekilde ulaşabilmesi için önemli bir kaynak ayırmamızdır.” diye konuştu.

Tosyalı Holding Başkan Vekili Şerif Tosyalı ise “Türkiye’deki AR-GE merkezimizi kurduktan sonra patent çalışmalarına destek vererek ilmin ve bilimin önemini hissediyoruz. Bu kapsamda İlim Yayma Ödülleri’nin vizyonuyla uyumlu olan bilimsel çalışmaların teşvik edilmesine katkı sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

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Programda söz hakkı alan katılımcılar ortak bir dille, kurumsal bir birikime sahip olan İlim Yayma Vakfı’nın hem vakıf çalışmalarında hem de İlim Yayma Ödülleri’ne iletişim çalışmalarının doğru, başarılı ve sürdürülebilir olması konusunda destek vereceklerinin altını çizdi.