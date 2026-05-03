İlim Yayma Vakfı 'Bölgesel istikrar için bilim diplomasisi' bildirisi açıklandı: 'Türkiye bu yola girdi'

İlim Yayma Ödülleri İstişare Kampı kapsamında Silivri’de düzenlenen basın toplantısında, akademisyenlerin imzasını taşıyan "Bölgesel İstikrar İçin Bilim Diplomasisi" bildirgesi kamuoyuna açıklandı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Eğer birileri, Türkiye'deki uluslararası öğrencilerle ilgili algıları bozmaya, onlara karşı bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorsa bilin ki milletimize ihanet ediyor veyahut da başka birilerinin maşası olarak hareket ediyor. Birileri bu işleri kurcalıyorsa, abuk sabuk haberler yapılıyorsa bilin ki onun arkasında bir düşmanlık var, bir art niyet var. Bunu muhakkak bilmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.
İlim Yayma Ödülleri sahibi akademisyenlerin katılımıyla 1 Mayıs'tan beri Silivri'deki otelde devam eden "2. İstişare Kampı" tamamlandı.
İstanbul'daki kampın ardından Türkiye ve bölgenin geleceğinin bilimsel vizyon ve ortak eylem planı etrafında ele alındığı "Bölgesel İstikrar için Bilim Diplomasisi" başlıklı bildirge, basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.
Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmada, İlim Yayma Ödülleri'nin, Türkiye'deki akademik çalışmaların düzeyinin yükseltilerek ülkenin daha güçlü bir oyuncu olması için hem özendirme hem de ödüllendirmeyi teşvik etme görevlerinin olduğunu söyledi.
Ödül sahibi akademisyenlerin çalışmalarının kamuoyunca daha iyi bilinmesi için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Erdoğan, bir yandan da onların her yıl bir araya gelerek ortak kanaat geliştirdikleri alanda bir bildiriyi kamuoyuyla paylaşmalarını, daha sonra da bunu karar vericilere gidip teslim etmeyi metot olarak benimsediklerini anlattı.
Bilal Erdoğan, geçen yıl çalışmanın ilkinde "Sağlıkta Teknolojik İstiklal" Bildirgesi'ni kamuoyuyla paylaştıklarını dile getirerek, "Bunların tesirli olduğunu, hayırlı olduğunu da görüyoruz, görmeye devam edeceğiz inşallah. Bu sene de yine ödül sahibi hocalarımız, bu hafta sonu bir araya gelerek bir bildiri hazırladılar. Ben de bu bildirinin içeriğine bu hafta muttali oldum. Çok da isabetli bir alanda olduğunu söyleyebilirim. Biz de bu bildiriyi yine ilgili hedef karar vericilere gidip aktaracağız. Onlarla oturup istişare edeceğiz, görüşlerimizi ve neler yapılabileceğini paylaşacağız" diye konuştu.
Yabancı öğrencilerin ekonomik değer bakımından da önemine değinen Erdoğan, ABD'nin uluslararası öğrencilerden 40 milyar doların üzerinde ekonomik kazanç elde ettiğini söyledi.
Bilal Erdoğan, bu konuda dolaylı kazançların da bulunduğuna dikkati çekerek, önemli bir bilim insanının ülkeye kazandırılmasının da ekonomik katkılarının olduğunu fakat bunun hesaplanamadığını dile getirdi.
İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün de çalışmayla, milletçe ve devletçe kalkınmaya katkısı olacak ve problemli alanlardan kurtaracak şekilde ülkeyi, bilim ve iş dünyasını buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.
Tülün, bu bildirgeyle beraber değerlendirilmek üzere ön hazırlık mahiyetinde gayretleri ortaya koyduklarını belirtti.
Toplantıda "Bölgesel İstikrar için Bilim Diplomasisi" Bildirgesi, Prof. Dr. Zekeriya Kurşun tarafından okundu.
İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy ile 2019, 2021, 2023 ve 2025 yıllarında İlim Yayma Ödülleri'ni alan akademisyenler de toplantıya katıldı.
Akademisyenler, bildirgeyi imzaladı
Bilim diplomasisi alanında kapsamlı stratejik dönüşümlerin ele alındığı toplantıda "Bölgesel İstikrar için Bilim Diplomasisi" Bildirgesi'ni Prof. Dr. Özcan Erel, Prof. Dr. Barış Bayram, Prof. Dr. Şener Aktürk, Prof. Dr. İdris Sarısoy, Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu, Prof. Dr. Zekai Şen, Prof. Dr. Mustafa Soylak, Doç. Dr. Hümeyra Özturan, Prof. Dr. İbrahim Akduman, Prof. Dr. İlhami Gülçin ile Prof. Dr. Zekeriya Kurşun imzaladı.
Bildirgede bölgesel istikrarı kalıcı kılmak adına atılması gereken stratejik adımların önemi ve aciliyeti vurgulandı.
Bu kapsamda bölgeler arası "İlmi Çalışmalar Daimi Komisyonu"nun tesisi, "bilim ataşelikleri"nin oluşturulması, gıda, su ve enerji güvenliği için "bölgesel akademik kurullar"ın inşası, ortak savunma AR-GE ağlarının kurulması ile öğrenci değişim programlarının stratejik araç olarak daha etkili kullanılması gerektiğinin altı çizildi.