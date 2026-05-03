İlim Yayma Vakfı 'Bölgesel istikrar için bilim diplomasisi' bildirisi açıklandı: 'Türkiye bu yola girdi'

Eğer birileri, Türkiye'deki uluslararası öğrencilerle ilgili algıları bozmaya, onlara karşı bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorsa bilin ki milletimize ihanet ediyor veyahut da başka birilerinin maşası olarak hareket ediyor. Bu konuda

Türkiye'de uluslararası öğrenci sayısının 1 milyona çok hızlı bir şekilde çıkması, bütün milletimizin derdi olmalı.

Hem ekonomik olarak hem Türkiye'nin merkez ülke rolünü güçlendirmesi itibarıyla hem de Türkiye'nin bilimsel ekosistemini güçlendirmesi itibarıyla... Dolayısıyla bütün basın mensuplarının dikkatine bunu sunmak isterim.

Birileri bu işleri kurcalıyorsa, abuk sabuk haberler yapılıyorsa bilin ki onun arkasında bir düşmanlık var, bir art niyet var.