İmam hatipli öğrenciler robot yarışmasında dünya şampiyonu oldu

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan All Robotics Team, Kanada’nın başkenti Toronto’da yapılan FIRA Canada 2025’te dünya şampiyonu oldu. Takım geçen yıl da Seul’de dünya şampiyonluğu almıştı. Kanada’da yapılan FIRA Canada 2025 yarışmalarına davet edilen 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Team Robotics Takımı, Hurocup Sprint ve Mission Impossible kategorilerinde dünya şampiyonu oldu. DRC Explorer ve Wheeled All Sports kategorilerinde de dünya ikinciliği elde etti.

Kanada’da düzenlenen, 7 ülkeden 130 takımın katıldığı FIRA Canada 2025, 15-16 Mart 2025 tarihlerinde Toronto’da yapıldı. Türkiye’yi temsilen dünyaca ünlü robot yarışmasına katılan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yarışma sonrasında büyük bir başarıya imza attı.

4 kategoride derece aldılar

Güney Kore’nin başkenti Seul’den geçen yıl dünya şampiyonluğu ile dönen takım, Uluslararası Robot Sporları Birliği (FIRA) tarafından davet edildiği yarışmadan büyük ödülle döndü. Team Robotics takımı, dünyaca ünlü yarışmada, dört farklı kategoride derece elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Mission Impossible ve Hurocup Sprinter kategorilerinde Dünya Şampiyonluğu kazanan ekip, Wheeled Sports Robots ve DRC Explorer kategorilerinde de ikinci olarak toplamda dört ödülle yarışmayı tamamladı.

Mühendislik ve strateji başarısı

Yarışmanın en önemli kategorilerinden biri olan Mission Impossible alanında birincilik kazanan ekip, mühendislik becerileri ve stratejik planlamalarıyla öne çıktı. Yarışmada her takım verilen sürede bir zipline mekanizması tasarlayarak bir topu belirlenen mesafede taşıyıp başarıyla sepete bırakmakla görevlendirildi. Gençler, hız ve çevikliğin ön planda olduğu Hurocup Sprinter kategorisinde de rakiplerini geride bırakmayı başardı. Bu kategoride ise insansı robotların kısa mesafe koşu yetenekleri değerlendirildi. Ekip, tekerlekli robotların yeteneklerini sergilediği Wheeled All Sports kategorisinde doğal afetler sonrasında arama kurtarma robotları geliştirmeyi teşvik eden DRC Explorer kategorilerinde ise ikinci sırayı alarak güçlü bir performans sergiledi.

Türkiye’yi gururla temsil ettiler

Türk öğrencilerinin uluslararası arenadaki bu başarısı büyük takdir toplarken, takım üyeleri ve öğretmenleri, aldıkları derecelerle Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadı. Büyük bir heyecan ve özveriyle yarışmaya hazırlanan öğrenciler ise, gelecekte daha büyük projelerle yarışmalara katılmayı hedeflediklerini belirterek, “Hem başarmanın hem de ülkemizi uluslararası alanda temsil etmenin mutluluğunu yaşadık. Ülkemize karşı bir görevi yerine getirirken kariyer planlarımızda da bir adım öne çıktık” diye konuştu.

Seul’de Dünya Şampiyonu olmuşlardı

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan AI Robotics Team, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen "2024 AI RoboSports World Cup" yarışmasında dünya şampiyonu olmuştu. 20-21 Temmuz’da Seul'de düzenlenen organizasyona Türkiye'yi temsilen katılan takım, robotun kurgusu ve yazılımının en iyi kullanımını içeren "The Settler" kategorisinde dünya şampiyonluğu, deprem sonrası yardım robotuyla "DRC Explorer" kategorisinde dünya ikinciliği kazanmıştı.







