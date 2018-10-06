Hayat İmamdan örnek davranış Camide okul dersleri veriyor
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İmamdan örnek davranış: Camide okul dersleri veriyor

Muş'ta görevli olan imam Murat Özden, okul çıkışında öğrencilere camide hem Kur'an-ı Kerim hem de Türkçe, matematik, fen bilgisi, din kültürü ve Arapça dersleri veriyor. Köy halkından takdir toplayan imam Özden, öğrencilere gönüllü ders verdiğini belirterek, "Her şey çocuklarımızın geleceği için. Amacımız çocuklarımızın bilgi ve birikimli yetişmeleri ve milletine, vatanına daha faydalı olmalarıdır" dedi.

Haber Merkezi AA
Öğrencilerin ödevlerini yapmalarını sağlayan imam Özden'in bu davranışı köylülerden de takdir topluyor.
Öğrencilerin ödevlerini yapmalarını sağlayan imam Özden'in bu davranışı köylülerden de takdir topluyor.

Muş'un Suboyu Köyü Camisi'nde imamlık yapan Murat Özden, camide gönüllü olarak ilk ve ortaokul öğrencilerine ders vererek, onları geleceğe hazırlıyor.

Merkeze bağlı Suvaran ve Gümüşali köylerinin ardından geçen yıl Suboyu Köyü Camisi'ne atanan Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İlahiyat Ön Lisans mezunu Özden, ilk ve ortaokul öğrencilerine okul çıkışında Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra Türkçe, matematik, fen bilgisi, din kültürü ve Arapça dersleri de veriyor. Öğrencilerin ödevlerini yapmalarını sağlayan Özden'in bu davranışı köylülerden de takdir topluyor.

Öğrencilere gönüllü yardım ediyor

Özden, yaptığı açıklamada, hafta içi okul çıkışında camide 15 öğrenciye ders verdiğini söyledi. Öğrencilere gönüllü yardım ettiğini anlatan Özden şöyle konuştu:

  • "Muhtarımız ve köy halkının bu şekilde devam etmeme teveccühleri var. Her şey çocuklarımızın geleceği için. Amacımız çocuklarımızın bilgi ve birikimli yetişmeleri ve milletine, vatanına daha faydalı olmalarıdır. Camiler sadece ibadet yeri değildir. Gün geliyor çocuklarla oyun oynuyoruz hem de derslerine yardımcı oluyoruz."

Camiler ilim ve irfan yerleri

Özden, camilerin ibadetin yanı sıra ilim ve irfan yerleri olduğunu dile getirdi. Çocukların okul çıkışında camiye gelip ödevlerini yaptıktan sonra eve gittiklerini anlatan Özden, bundan öğrenci ve ailelerinin de memnun olduğunu vurguladı. Suboyu Köyü Muhtarı Necat Akar ise Özden'in camiye gelen öğrencilere hem Kur'an-ı Kerim dersi verdiğini hem de derslerine yardımcı olduğunu anlatarak, kendisinden memnun olduklarını söyledi.

Öğrencilerden Esma Akar da okuldan çıktıktan sonra hemen camiye gittiklerini anlatarak, "Camiye geldiğimizde ilk önce Kur'an-ı Kerim dersi alıyoruz ardından hocamızla okul ödevlerini yapıyoruz. Anlamadığımız soruları imama soruyoruz ve bize yardımcı oluyor. Camide ödevimizi bitirdikten sonra eve gidiyoruz, evde onları tekrar ediyoruz" diye konuştu.

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