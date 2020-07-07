Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat İnfial yaratan görüntüler Küçük kardeşini canlı yayında sigara içmeye zorlayan Betül Aşçı, sosyal medyayı ayağa kaldırdı
AKTÜEL

​İnfial yaratan görüntüler: Küçük kardeşini canlı yayında sigara içmeye zorlayan Betül Aşçı, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İnfial yaratan görüntüler: Küçük kardeşini canlı yayında sigara içmeye zorlayan Betül Aşçı, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Instagram hesabından canlı yayın yapan ve isminin Betül Aşçı olduğu iddia edilen bir kullanıcı, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Üç yaşındaki küçük kız kardeşini kucağına oturtarak sigara içmeye zorlayan genç kadın, infiale neden oldu. Aşçı'nın o videosu binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı, Twitter'da #BetülAşçıTutuklansın hastag'i açıldı. Kısa sürede Türkiye'nin en çok paylaşım yapılan hashtag'lerinden oldu. Tepki toplayan görüntülerin ardından harekete geçen yetkililer, Aşçı'yı İstanbul Gaziosmanpaşa'da gözaltına aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Küçük kardeşini canlı yayında sigara içmeye zorlayan Betül Aşçı'nın görüntüleri infiale neden oldu.
Küçük kardeşini canlı yayında sigara içmeye zorlayan Betül Aşçı'nın görüntüleri infiale neden oldu.

Sosyal medya, Betül Aşçı isimli kadının skandal görüntüleri ile ayağa kalktı. İstanbul Pendik'te ikamet ettiği iddia edilen genç kadın, elinde sigara ile Instagram'da canlı yayın yaptı. Argo ve küfürlü konuşmaları ile canlı yayında konuşan Aşçı, kucağında oturan üç yaşındaki küçük kız kardeşine zorla sigara içmeye zorladı. Küçük kızın bu durumdan rahatsız olmasına aldırış etmeyen Aşçı, bu anları Instagram hesabından takipçileri ile canlı yayında paylaştı.

"Babam sigara içirmez" diye reddetti ama...

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Twitter'da çok sayıda kullanıcı Betül Aşçı'ya tepki gösterdi. Görüntülerde kız kardeşinin, "Babam sigara içirmez, ben içmem" sözlerine, Betül Aşçı'nın "Ben baban mıyım?" diyerek karşılık verdiği görüldü.

Küçük kız kardeşine zorla sigara içirmeye çalışan Betül Aşçı'nın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı
OYNAT 00:48
Küçük kız kardeşine zorla sigara içirmeye çalışan Betül Aşçı'nın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı
İstanbul'da yaşadığı iddia edilen Betül Aşçı isimli kişi, Instagram canlı yayınında skandal bir olaya imza attı. Elinde sigara ile canlı yayın yapan Betül Aşçı, kucağında oturan küçük kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Betül Aşçı'ya tepki yağarken Türkiye'nin gündemine oturdu.
  • Sosyal medya kullanıcıları kardeşine zorla sigara içirmeye çalışan abla Betül Aşçı'nın hakkında işlem yapılması yönünde paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medyada Betül Aşçı'ya gelen tepkilerden bazıları:

Gözaltına alındı

Üç yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül Aşçı'nın adresi savcılığın talimatının ardından emniyet tarafından tespit edildi. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Betül A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Betül A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Abone Ol Google News
Meteorolojiden İstanbula uyarı

Meteorolojiden İstanbul'a uyarı

Kuvvetli ve gök gürültülü yağmur geliyor.
Küçücük çocuğa sigara içirdi

Küçücük çocuğa sigara içirdi

​Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler.
Türk Deniz Kuvvetleri Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor

Patronlar gözaltında

Patronlar gözaltında

​Altı işçinin can verdiği patlamada soruşturma derinleşiyor.

Tüm mahsulleri <br>kül oldu

Tüm mahsulleri
kül oldu

​Tarlası yanan Gelibolulu köylüler büyük üzüntü içinde.

​İçişleri Bakanı Soylu terörle mücadelede son durumu anlattı.

FBI'yı alarma geçirdi

FBI'yı alarma geçirdi

PizzaGate adlı ​çocuk istismarı teorisi yeniden gündemde..
Bağımlılıkta en <br>büyük etken aile

Bağımlılıkta en
büyük etken aile

Madde bağımlısı gençleri topluma kazandırmaya çalışıyor.

Haftanın futbolcusu <br>Fenerbahçe'den

Haftanın futbolcusu
Fenerbahçe'den

​Süper Lig'de 30. haftanın 11'i belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.