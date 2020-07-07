​İnfial yaratan görüntüler: Küçük kardeşini canlı yayında sigara içmeye zorlayan Betül Aşçı, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Sosyal medya, Betül Aşçı isimli kadının skandal görüntüleri ile ayağa kalktı. İstanbul Pendik'te ikamet ettiği iddia edilen genç kadın, elinde sigara ile Instagram'da canlı yayın yaptı. Argo ve küfürlü konuşmaları ile canlı yayında konuşan Aşçı, kucağında oturan üç yaşındaki küçük kız kardeşine zorla sigara içmeye zorladı. Küçük kızın bu durumdan rahatsız olmasına aldırış etmeyen Aşçı, bu anları Instagram hesabından takipçileri ile canlı yayında paylaştı.
"Babam sigara içirmez" diye reddetti ama...
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Twitter'da çok sayıda kullanıcı Betül Aşçı'ya tepki gösterdi. Görüntülerde kız kardeşinin, "Babam sigara içirmez, ben içmem" sözlerine, Betül Aşçı'nın "Ben baban mıyım?" diyerek karşılık verdiği görüldü.
- Sosyal medya kullanıcıları kardeşine zorla sigara içirmeye çalışan abla Betül Aşçı'nın hakkında işlem yapılması yönünde paylaşımlarda bulundu.
Sosyal medyada Betül Aşçı'ya gelen tepkilerden bazıları:
Gözaltına alındı
Üç yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül Aşçı'nın adresi savcılığın talimatının ardından emniyet tarafından tespit edildi. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Betül A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Betül A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.