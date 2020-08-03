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Hayat İngiltereden şaşırtan övgüler Türkiye, tatil için gidilebilecek yeşil ülkelerden biri
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İngiltere'den şaşırtan övgüler: Türkiye, tatil için gidilebilecek yeşil ülkelerden biri

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede alınan önlemler sayesinde salgını kontrol altına alan Türkiye, turistlerin de tatil için en güvenli gördüğü ülkeler arasına girdi. Gönül rahatlığıyla tatil yapan turistler Türkiye'yi öve öve bitiremiyor. Son olarak bir açıklama da İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'tan geldi. Hiçbir İngiliz turistten şikayet almadıklarını belirten büyükelçi, "Türkiye'de turizm sektöründe verilen hizmet kalitesi çok yüksek. Pandemi döneminde salgınla mücadele ederken İngiltere'ye de tıbbi malzeme yardımı gönderdiği için Türkiye'ye müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İngilizler, Türkiye'de tatil yapmaktan mutlu.
İngilizler, Türkiye'de tatil yapmaktan mutlu.

Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler ve sağlık sistemindeki başarı dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Turistlerin güvenli tatil için tercih ettiği ülkelerin başında gelen Türkiye'yle ilgili İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'tan da övgü dolu açıklamalar geldi. Büyükelçi İngiliz turistlerin Türkiye'de tatil yapmaktan mutlu olduğunu söyledi.

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"Tıbbi yardım gönderen Türkiye'ye müteşekkiriz"

Chilcott, İngiltere ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu G20 ülkelerinin, fakir ülkelere tedavi, aşı ve sağlık imkanları konusunda yardımcı olması gerektiğini belirterek, "Bu salgınla mücadele edilerek, zengin ülkeler ile fakir ülkeler arasındaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması gerekiyor. Çünkü daha fazla kötüleşiyor, eşitsizlik daha da artıyor. Zengin ülkeler, farkı kaldırmak için ortak çalışmalı. Türkiye bu süreçte birçok ülkeye yardım etti. Pandemi döneminde Türkiye salgınla mücadele ederken İngiltere'ye de tıbbi malzeme yardımı gönderdiği için müteşekkiriz." diye konuştu.

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"Türkiye, tatil için gidilebilecek yeşil ülkelerden biri"

İngiltere'den Türkiye'ye uçuşların devam ettiğine değinen Chilcott, şunları kaydetti: "Haziran ayı sonunda İngiliz hükümeti seyahat tavsiyesini yeniledi. O tarihe kadar dünyanın herhangi bir yerine gerekli olmadığı sürece gidilmemesi gerektiği yönündeydi. Bu tarihten sonra birkaç ülkenin güvenli olduğunu, İngiliz turistlerin bu ülkelere seyahat edebileceğine dair karar verildi. Bunlar, virüsü kontrol altına alan ülkelerdi. Türkiye de bu ülkelerden bir tanesiydi. Yani gidilebilecek yeşil ülkelerden bir tanesiydi ve Türkiye seyahat tavsiyemizde yerini aldı."

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İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott

"Hizmet kalitesi çok yüksek"

İngilizlerin Türkiye'ye gelmeleri için kapıların açık olduğunu vurgulayan Chilcott, "İngiltere'den 15 Temmuz'da uçuşlar başlamıştı. Antalya ve Muğla Dalaman'a yoğun geliyorlar. İngiliz turistler Türkiye'de tatil yapmaktan mutlu. Şu ana kadar hiçbir İngiliz turistten şikayet almadık. Türkiye'de turizm sektöründe verilen hizmet kalitesi çok yüksek. Bir haftada, birkaç bin İngiliz geldi." ifadelerini kullandı.

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