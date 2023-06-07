İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Morris Türklerden tavsiye istedi: Nerelere gitmeli neler yapmalı?

Türkiye'nin Birleşik Krallık'ın vazgeçilmez bir ortağı olduğunu söyleyen Morris, “Halihazırda mükemmel ilişkilerimiz var ve önümüzdeki yıllarda bu ortaklığı daha da güçlendirmek ve her iki ülkeyi daha güvenli ve müreffeh hale getirmek için çalışmayı dört gözle bekliyorum. Son derece zengin tarihi, lezzetli mutfağı ve tabii ki Türk halkının ünlü misafirperverliği ile Türkiye'ye her zaman hayranlık duymuşumdur. Şimdi sizlerin düşüncelerini duymak isterim. Neler yapmalı, nereleri görmeliyim? Bu harika ülke hakkında daha çok şey öğrenirken; nereleri ziyaret etmeliyim sizce? Önerilerinizi bekliyorum.” açıklamasında bulundu.